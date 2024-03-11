Какие страны в ЕС чаще выбирают украинские беженцы — Eurostat

Беженцы из Украины на границе. Иллюстративное фото: УНИАН

Статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 31 января имели 4,3 млн человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения России. Больше всего беженцев из Украины проживают в Германии, Польше и Чехии.

Об этом сообщает Eurostat.

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Число украинских беженцев в ЕС

Как отмечается, основными странами ЕС, принявшими беженцев из Украины, были Германия (1270150 человек; 29,5% от общего количества ЕС), Польша (951560; 22,1%) и Чехия (381190; 8,9%).

По сравнению с концом декабря 2023 года наибольший прирост беженцев зафиксирован в Германии (+18 905 человек; +1,5%), Чехии (+8 155; +2,2%) и Испании (+2 830; +1,5%) .

Число украинских беженцев в странах ЕС. Инфографика: Евростат

Количество украинцев, выехавших из своей страны из-за войны, отметило спад в пяти странах ЕС:

Италии (-18125 человек; -11,2%);

Польши (-3235; -0,3%);

Эстонии (-225; -0,6%);

Франции (-205; -0,3%);

Люксембурге (-10; -0,2%).

При расчете на количество населения каждой страны ЕС, больше всего получателей временной защиты на тысячу человек зафиксировано в Чехии (35,2), Болгарии (26,7), Литве (26,4), Эстонии (26,2) и Польше (25, 9). Средний показатель ЕС составлял 9,6 тысячи человек.

На 31 января 2024 граждане Украины составляли более 98% получателей временной защиты. Из этого количества 46,1% — женщины, 33,2% — дети, 20,7% — взрослые мужчины.

Напомним, что в Германии украинские беженцы продолжают сталкиваться с проблемами при пересечении границы. Это обусловлено тем, что с 4 марта у них истек срок действия вида на постоянное проживание.

Также мы писали о том, что власти Италии в 2024 году продолжили бонусную программу для украинских беженцев. В ее рамках при определенных условиях можно гарантированно получить 900 евро.