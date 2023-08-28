Якими будуть школи майбутнього в Україні
В Україні хочуть не лише відбудувати зруйновані чи пошкоджені під час війни школи, а й трансформувати їх з радянських у сучасні та креативні. Спершу проєкт трансформації передбачає роботу над 5 школами, після чого його масштабують до 500.
Про це повідомили під час архітектурного воркшопу зі створення концепції трансформації типових радянських шкіл, повідомляє Українська правда.
Трансформація українських шкіл
"Радянські школи були заточені під формування людини, яка стандартно мислить, діє, одягається, поводиться, яка не виходить за рамки й була гвинтиком великої тоталітарної машини. Нам потрібні творчі, сміливі, глибинні люди із широким світоглядом — це формується змалечку, зокрема через взаємодію з іншими й простір, в якому людина перебуває", — розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Саме тому Україні необхідні нові сучасні школи для якісної освіти та розвитку нового покоління.
За словами віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, навчальні заклади нового покоління виглядатимуть як маленькі офіси Google чи Apple.
В них має приємно перебувати. Такі заклади надихатимуть дітей, і ті з радістю ходитимуть до школи, переконаний Федоров.
У проєкті з трансформації візьмуть участь постраждалі від війни школи Київської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Наразі лише 5 закладів.
Під час проведення робіт школи перейдуть на дистанційне навчання з можливим виділенням місця для проведення консультацій вживу.
Запрацювати школи майбутнього мають з наступного навчального року — 2024/2025.
Нагадаємо, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив про намір підвищити заробітну плату для вчителів та директорів шкіл.