Якими будуть школи майбутнього в Україні

Українські школярі за партами. Фото: УНІАН

В Україні хочуть не лише відбудувати зруйновані чи пошкоджені під час війни школи, а й трансформувати їх з радянських у сучасні та креативні. Спершу проєкт трансформації передбачає роботу над 5 школами, після чого його масштабують до 500.

Про це повідомили під час архітектурного воркшопу зі створення концепції трансформації типових радянських шкіл, повідомляє Українська правда.

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Трансформація українських шкіл

"Радянські школи були заточені під формування людини, яка стандартно мислить, діє, одягається, поводиться, яка не виходить за рамки й була гвинтиком великої тоталітарної машини. Нам потрібні творчі, сміливі, глибинні люди із широким світоглядом — це формується змалечку, зокрема через взаємодію з іншими й простір, в якому людина перебуває", — розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Саме тому Україні необхідні нові сучасні школи для якісної освіти та розвитку нового покоління.

За словами віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, навчальні заклади нового покоління виглядатимуть як маленькі офіси Google чи Apple.

В них має приємно перебувати. Такі заклади надихатимуть дітей, і ті з радістю ходитимуть до школи, переконаний Федоров.

У проєкті з трансформації візьмуть участь постраждалі від війни школи Київської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Наразі лише 5 закладів.

Під час проведення робіт школи перейдуть на дистанційне навчання з можливим виділенням місця для проведення консультацій вживу.

Запрацювати школи майбутнього мають з наступного навчального року — 2024/2025.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив про намір підвищити заробітну плату для вчителів та директорів шкіл.