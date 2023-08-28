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Якими будуть школи майбутнього в Україні

28 серпня 2023 16:16
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Якими будуть школи майбутнього в Україні
Українські школярі за партами. Фото: УНІАН
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

В Україні хочуть не лише відбудувати зруйновані чи пошкоджені під час війни школи, а й трансформувати їх з радянських у сучасні та креативні. Спершу проєкт трансформації передбачає роботу над 5 школами, після чого його масштабують до 500. 

Про це повідомили під час архітектурного воркшопу зі створення концепції трансформації типових радянських шкіл, повідомляє Українська правда

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Трансформація українських шкіл

"Радянські школи були заточені під формування людини, яка стандартно мислить, діє, одягається, поводиться, яка не виходить за рамки й була гвинтиком великої тоталітарної машини. Нам потрібні творчі, сміливі, глибинні люди із широким світоглядом — це формується змалечку, зокрема через взаємодію з іншими й простір, в якому людина перебуває", — розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.  

Саме тому Україні необхідні нові сучасні школи для якісної освіти та розвитку нового покоління. 

За словами віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова, навчальні заклади нового покоління виглядатимуть як маленькі офіси Google чи Apple. 

В них має приємно перебувати. Такі заклади надихатимуть дітей, і ті з радістю ходитимуть до школи, переконаний Федоров.  

У проєкті з трансформації візьмуть участь постраждалі від війни школи Київської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Наразі лише 5 закладів. 

Під час проведення робіт школи перейдуть на дистанційне навчання з можливим виділенням місця для проведення консультацій вживу. 

Запрацювати школи майбутнього мають з наступного навчального року — 2024/2025.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив про намір підвищити заробітну плату для вчителів та директорів шкіл. 

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