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Какими будут школы будущего в Украине

28 августа 2023 16:16
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Какими будут школы будущего в Украине
Украинские школьники за партами. Фото: УНИАН
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В Украине хотят не только отстроить разрушенные или поврежденные во время войны школы, но и трансформировать их из советских в современные и креативные. Сначала проект трансформации подразумевает работу над 5 школами, после чего его масштабируют до 500.

Об этом сообщили в ходе архитектурного воркшопа по созданию концепции трансформации типовых советских школ, сообщает Украинская правда.

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Трансформация украинских школ

"Советские школы были заточены под формирование человека, который стандартно мыслит, действует, одевается, ведет себя, который не выходит за рамки и был винтиком большой тоталитарной машины. Нам нужны творческие, смелые, глубинные люди с широким мировоззрением — это формируется с детства, в частности через взаимодействие с другими и пространство, в котором человек находится", — рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой.

Поэтому Украине необходимы новые, современные школы для качественного образования и развития нового поколения.

По словам вице-премьера Михаила Федорова, учебные заведения нового поколения будут выглядеть как маленькие офисы Google или Apple.

В них должно быть приятно находиться. Такие заведения будут вдохновлять детей, и те с радостью будут ходить в школу, убежден Федоров.

В проекте по трансформации примут участие пострадавшие от войны школы Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Пока только 5 заведений.

Во время проведения работ школы перейдут на дистанционное обучение с возможным выделением места для проведения консультаций вживую.

Заработать школы будущего должны со следующего учебного года — 2024/2025.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил о намерении повысить заработную плату для учителей и директоров школ.

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