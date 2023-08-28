Какими будут школы будущего в Украине
В Украине хотят не только отстроить разрушенные или поврежденные во время войны школы, но и трансформировать их из советских в современные и креативные. Сначала проект трансформации подразумевает работу над 5 школами, после чего его масштабируют до 500.
Об этом сообщили в ходе архитектурного воркшопа по созданию концепции трансформации типовых советских школ, сообщает Украинская правда.
Трансформация украинских школ
"Советские школы были заточены под формирование человека, который стандартно мыслит, действует, одевается, ведет себя, который не выходит за рамки и был винтиком большой тоталитарной машины. Нам нужны творческие, смелые, глубинные люди с широким мировоззрением — это формируется с детства, в частности через взаимодействие с другими и пространство, в котором человек находится", — рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой.
Поэтому Украине необходимы новые, современные школы для качественного образования и развития нового поколения.
По словам вице-премьера Михаила Федорова, учебные заведения нового поколения будут выглядеть как маленькие офисы Google или Apple.
В них должно быть приятно находиться. Такие заведения будут вдохновлять детей, и те с радостью будут ходить в школу, убежден Федоров.
В проекте по трансформации примут участие пострадавшие от войны школы Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Пока только 5 заведений.
Во время проведения работ школы перейдут на дистанционное обучение с возможным выделением места для проведения консультаций вживую.
Заработать школы будущего должны со следующего учебного года — 2024/2025.
Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил о намерении повысить заработную плату для учителей и директоров школ.