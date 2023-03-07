Якою має бути реакція на корупційні скандали у Міноборони: що думають українці

Половина українців хочуть негайних рішень за корупцію в Міноборони

Майже половина українців виступають за негайне притягнення до відповідальності людей, які причетні до корупції у Міністерстві оборони. Водночас стільки ж вважають, що необхідно проводити довше ретельніше розслідування.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Результати дослідження

"У суспільстві йде дискусія щодо Міністерства оборони… Питання поляризувало українців: 46% вважають, що краще ретельніше і довше розслідувати, а водночас стільки ж (47%) респондентів вважають, що мають бути негайні рішення за найменшою підозрою у корупції", — йдеться у звіті.

Соціологи зазначають, що ставили таке питання українцям після скандалу з можливою корупцією у Міноборони, який сколихнув країну на початку 2023 року.

Наразі одна половина українців переконані, що потрібно негайно відсторонювати від посад і притягувати до відповідальності всіх за найменшою підозрою у корупції, бо це особливо важливо під час війни.

Інші вважають, що це буде провокувати нестабільність всередині Міністерства оборони та негативно вплине на обороноздатність країни та отримання зброї від Заходу, тому краще ретельніше, хоч і довше, розслідувати такі підозри.

Дослідження тривало 14-22 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нагадаємо, раніше в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього у Міністерстві економіки заявили про те, що закупівлі мають бути прозорими, та запропонували публікувати частину інформації про ціни в окремому розділі е-системи Prozorro.

Також раніше українці розповіли в опитуванні Центру Разумкова про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявила, що упродовж 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками.

Також ми писали, що опитані Новини.LIVE юристи сходяться на думці, що нинішня активність силовиків на ниві боротьби з корупцією спровокована, найімовірніше, потужним імпульсом з боку західних партнерів України.