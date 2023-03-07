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Какой должна быть реакция на коррупционные скандалы в Минобороны: что думают украинцы

7 марта 2023 11:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Половина украинцев хотят немедленных решений по коррупции в Минобороны
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Почти половина украинцев выступают за немедленное привлечение к ответственности людей, причастных к коррупции в Министерстве обороны. В то же время столько же считают, что необходимо проводить более тщательное расследование.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Результаты исследования

"В обществе идет дискуссия по Министерству обороны… Вопрос поляризовал украинцев: 46% считают, что лучше тщательнее и дольше расследовать, а в то же время столько же (47%) респондентов считают, что должны быть немедленные решения по малейшему подозрению в коррупции", — говорится в отчете.

Социологи отмечают, что задавали такой вопрос украинцам после скандала с возможной коррупцией в Минобороны, который всколыхнул страну в начале 2023 года.

Пока одна половина украинцев убеждена, что нужно немедленно отстранять от должностей и привлекать к ответственности всех по малейшему подозрению в коррупции, потому что это особенно важно во время войны.

Другие считают, что это будет провоцировать нестабильность внутри Министерства обороны и окажет негативное влияние на обороноспособность страны и получение оружия от Запада, поэтому лучше тщательнее, хотя и дольше, расследовать такие подозрения.

Исследование длилось 14-22 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров были опрошены 2002 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 г. года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Напомним, ранее в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство попала информация о том, что Минобороны осуществляло закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого в Министерстве экономики заявили, что закупки должны быть прозрачными, и предложили публиковать часть информации о ценах в отдельном разделе е-системы Prozorro.

Ранее украинцы рассказали в опросе Центра Разумкова об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками.

Также мы писали, что опрошенные Новини.LIVE юристы сходятся во мнении, что нынешняя активность силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирована, вероятнее всего, мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины.

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