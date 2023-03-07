Какой должна быть реакция на коррупционные скандалы в Минобороны: что думают украинцы

Половина украинцев хотят немедленных решений по коррупции в Минобороны

Почти половина украинцев выступают за немедленное привлечение к ответственности людей, причастных к коррупции в Министерстве обороны. В то же время столько же считают, что необходимо проводить более тщательное расследование.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Результаты исследования

"В обществе идет дискуссия по Министерству обороны… Вопрос поляризовал украинцев: 46% считают, что лучше тщательнее и дольше расследовать, а в то же время столько же (47%) респондентов считают, что должны быть немедленные решения по малейшему подозрению в коррупции", — говорится в отчете.

Социологи отмечают, что задавали такой вопрос украинцам после скандала с возможной коррупцией в Минобороны, который всколыхнул страну в начале 2023 года.

Пока одна половина украинцев убеждена, что нужно немедленно отстранять от должностей и привлекать к ответственности всех по малейшему подозрению в коррупции, потому что это особенно важно во время войны.

Другие считают, что это будет провоцировать нестабильность внутри Министерства обороны и окажет негативное влияние на обороноспособность страны и получение оружия от Запада, поэтому лучше тщательнее, хотя и дольше, расследовать такие подозрения.

Исследование длилось 14-22 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров были опрошены 2002 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 г. года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Напомним, ранее в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство попала информация о том, что Минобороны осуществляло закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого в Министерстве экономики заявили, что закупки должны быть прозрачными, и предложили публиковать часть информации о ценах в отдельном разделе е-системы Prozorro.

Ранее украинцы рассказали в опросе Центра Разумкова об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками.

Также мы писали, что опрошенные Новини.LIVE юристы сходятся во мнении, что нынешняя активность силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирована, вероятнее всего, мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины.