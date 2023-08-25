Які продукти потрібно мати вдома на випадок блекауту – список найважливіших

Молода дівчина, яка лізе у холодильник. Фото: Freepik

Минулої зими, коли російська армія активно обстрілювала об’єкти критичної інфраструктури в Україні, у містах відключали світло, через що в деяких людей не було води і тепла. Тому варто знати, які продукти харчування потрібно мати вдома на випадок блекауту.

Новини.LIVE розповідає, які продукти потрібно купити українцям у разі повторних відключень світла.

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На жаль, через повномасштабну війну українці змушені жити у ненайкращих часах. Взимку минулого року через активні обстріли з боку росіян українці могли годинами сидіти без світла, води і тепла. Через це неможливо було повноцінно харчуватися.

Блекаут в Україні через російські обстріли. Фото: скриншот з YouTube

Тому варто підготуватися заздалегідь, якщо повториться такий сценарій, адже "береженого Бог береже". Зокрема, потрібно купити свічки, ліхтарі, зарядні пристрої тощо. Також дуже важливо запастися продуктами харчування, щоб вдома було, що їсти.

Чим потрібно запастися на випадок блекауту?

Перш за все, варто тримати вдома білки, наприклад, м’ясні та рибні консерви, а також тушонку. Крім них, слід запастися квасолею, сочевицею та іншими бобовими. Але краще одразу ж купити консервовані або ж приготовлені.

Бобові, якими варто запастися на випадок блекауту. Фото: Freepik

Також у списку необхідних продуктів повинні бути жири, наприклад, олія, засолене сало, арахісова паста та жирні сири, які здатні тривалий час зберігатися.

Що ще потрібно купити?

Крім них, варто купити ще деякі продукти, як, наприклад:

згущене та сухе молоко

мед

горіхи

сухофрукти

розчинна кава та чай

печиво з цукерками та енергетичними батончиками

бульйонні суміші та кубики

каші, мюслі та вермішель швидкого приготування

сублімовані страви

Обов’язково не слід забувати й про те, що вдома повинен бути великий запас питної води, адже вона є дуже важливою для здоров’я.

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