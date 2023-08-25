Какие продукты нужно иметь дома на случай блэкаута – список самых важных

Молодая девушка, которая лезет в холодильник. Фото: Freepik

Прошлой зимой, когда российская армия активно обстреливала объекты критической инфраструктуры в Украине, в городах отключали свет, из-за чего у некоторых людей не было воды и тепла. Поэтому следует знать, какие продукты питания нужно иметь дома на случай блэкаута.

Новини.LIVE рассказывает, какие продукты нужно купить украинцам в случае повторных отключений света.

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К сожалению, из-за полномасштабной войны украинцы вынуждены жить в нелучших временах. Зимой прошлого года из-за активных обстрелов со стороны россиян украинцы могли часами сидеть без света, воды и тепла. Из-за этого невозможно было полноценно питаться.

Блэкаут в Украине из-за российских обстрелов. Фото: скриншот с YouTube

Поэтому следует подготовиться заранее, если повторится такой сценарий, ведь "береженого Бог бережет". В частности, нужно купить свечи, фонари, зарядные устройства и т.д. Также очень важно запастись продуктами питания, чтобы дома было, что есть.

Чем нужно запастись на случай блэкаута?

Прежде всего, следует держать дома белки, например, мясные и рыбные консервы, а также тушенку. Кроме них, следует запастись фасолью, чечевицей и другими бобовыми. Но лучше сразу же купить консервированные или приготовленные.

Бобовые, которыми стоит запастись на случай блэкаута. Фото: Freepik

Также в списке необходимых продуктов должны быть жиры, например, масло, засоленное сало, арахисовая паста и жирные сыры, которые способны длительное время храниться.

Что еще нужно купить?

Кроме них, стоит купить еще некоторые продукты, как, например:

сгущенное и сухое молоко

мед

орехи

сухофрукты

растворимый кофе и чай

печенье с конфетами и энергетическими батончиками

бульонные смеси и кубики

каши, мюсли и вермишель быстрого приготовления

сублимированные блюда

Обязательно не следует забывать и о том, что дома должен быть большой запас питьевой воды, ведь она очень важна для здоровья.

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