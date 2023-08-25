Какие продукты нужно иметь дома на случай блэкаута – список самых важных

Если не будет света: какими продуктами стоит запастись на случай блэкаута
Прошлой зимой, когда российская армия активно обстреливала объекты критической инфраструктуры в Украине, в городах отключали свет, из-за чего у некоторых людей не было воды и тепла. Поэтому следует знать, какие продукты питания нужно иметь дома на случай блэкаута.
Новини.LIVE рассказывает, какие продукты нужно купить украинцам в случае повторных отключений света.
К сожалению, из-за полномасштабной войны украинцы вынуждены жить в нелучших временах. Зимой прошлого года из-за активных обстрелов со стороны россиян украинцы могли часами сидеть без света, воды и тепла. Из-за этого невозможно было полноценно питаться.
Поэтому следует подготовиться заранее, если повторится такой сценарий, ведь "береженого Бог бережет". В частности, нужно купить свечи, фонари, зарядные устройства и т.д. Также очень важно запастись продуктами питания, чтобы дома было, что есть.
Чем нужно запастись на случай блэкаута?
Прежде всего, следует держать дома белки, например, мясные и рыбные консервы, а также тушенку. Кроме них, следует запастись фасолью, чечевицей и другими бобовыми. Но лучше сразу же купить консервированные или приготовленные.
Также в списке необходимых продуктов должны быть жиры, например, масло, засоленное сало, арахисовая паста и жирные сыры, которые способны длительное время храниться.
Что еще нужно купить?
Кроме них, стоит купить еще некоторые продукты, как, например:
- сгущенное и сухое молоко
- мед
- орехи
- сухофрукты
- растворимый кофе и чай
- печенье с конфетами и энергетическими батончиками
- бульонные смеси и кубики
- каши, мюсли и вермишель быстрого приготовления
- сублимированные блюда
Обязательно не следует забывать и о том, что дома должен быть большой запас питьевой воды, ведь она очень важна для здоровья.
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