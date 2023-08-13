Ідентифікація пенсіонерів: як діяти, щоб не втратити виплати

Пенсіонерка з конвертами в руках. Фото: Радіо Трек

Люди пенсійного віку мають пройти обов'язкову ідентифікацію особистості, щоб і далі мати змогу отримувати виплати. Вони зобов'язані це зробити до 31 грудня 2023 року. Втім, це мають робити не всі.

Які категорії мають пройти таку процедуру, навіщо і як саме це зробити розповідається в матеріалі РБК-Україна.

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Що відомо про ідентифікацію

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, що перевірку, яка планувалася до 1 вересня, дозволили провести до кінця поточного року.

У Мінреінтеграції уточнили, що дана процедура передбачена для громадян України пенсійного віку, які перебувають за кордоном.

"Громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. При цьому таким особам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію", — нагадали у відомстві.

Як можна посвідчити особу

Є кілька способів, які допоможуть пенсіонерам пройти перевірку:

Можна скористатися сервісом "Дія.Підпис". Сервіс доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Зробити це можна за посиланням тут .

тут Є можливість пройти консульське підтвердження. Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію особи, відвідавши відповідну консульську установу в країні свого проживання. Під час такої перевірки посадова особа засвідчить нинішнє місце проживання за кордоном.

За словами Мельничука, було розширено способи проходження ідентифікації, зокрема, передбачено можливість проходження ідентифікації із використанням відеоконференцзв'язку.

Якщо особа досягла пенсійного віку перебуваючи за кордоном, також можна оформити пенсію. Це можна зробити дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Посилання тут.

Раніше ми повідомляли, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Нагадуємо, у Пенсійному фонді повідомили, що розмір пенсії залежить від двох критеріїв: це стаж офіційної роботи та особистий коефіцієнт, тобто наскільки офіційна зарплата людини була більшою, рівною або меншою за середню по країні.