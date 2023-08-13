Идентификация пенсионеров: как действовать, чтобы не потерять выплаты
Люди пенсионного возраста должны пройти обязательную идентификацию личности, чтобы и дальше получать выплаты. Они обязаны сделать это до 31 декабря 2023 года. Впрочем, это должны делать не все.
Какие категории должны пройти такую процедуру, зачем и как именно это сделать, рассказывается в материале РБК-Украина.
Что известно об идентификации
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что проверку, которая планировалась до 1 сентября, разрешили провести до конца текущего года.
В Минреинтеграции уточнили, что данная процедура предусмотрена для граждан Украины пенсионного возраста, находящихся за рубежом.
"Гражданам, нашедшим убежище за рубежом, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию", — напомнили в ведомстве.
Как можно удостоверить личность
Есть несколько способов, которые помогут пенсионерам пройти проверку:
- Можно воспользоваться сервисом "Действие. Подпись". Сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Сделать это можно по ссылке здесь.
- Есть возможность пройти консульское подтверждение. Пенсионеры могут пройти идентификацию личности, посетив соответствующее консульское учреждение в стране своего проживания. В ходе такой проверки должностное лицо засвидетельствует нынешнее место жительства за границей.
- По словам Мельничука, были расширены способы прохождения идентификации, в частности, предусмотрена возможность прохождения идентификации с использованием видеоконференцсвязи.
Если лицо достигло пенсионного возраста, находясь за границей, также можно оформить пенсию. Это можно сделать дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Ссылка здесь.
Ранее мы сообщали, что до конца текущего года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии . А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.
Напоминаем, в Пенсионном фонде сообщили, что размер пенсии зависит от двух критериев: это стаж официальной работы и личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата человека была больше, равно или меньше средней по стране.