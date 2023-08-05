У МВС нагородили поліцейських та курсантів за роботу над проєктом "Потерь.НЕТ"

Поліцейські та курсанти з подяками. Фото: МВС

Учора, 4 серпня, у Міністерстві внутрішніх справ вручили подяки поліцейським та курсантам за роботу над проєктом "Потерь.НЕТ". Нагороджував присутніх заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Про це йдеться на офіційному сайті МВС.

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Вручення подяк

Відтак, за словами Леоніда Тимченка, робота вебресурсу "Потерь.НЕТ" важлива. Завдяки їй вдається зафіксувати \інформацію про кожного загиблого в Україні російського окупанта.

"Та робота, яку ви виконуєте упродовж останнього року, є дуже важливою, і спрямована в першу чергу на нашого ворога. Як відомо, політичне керівництво росії ніколи не визнавало втрати, але завдяки нашій спільній роботі цивільне населення рф нарешті почало дізнаватися про справжні цифри загиблих окупантів", — заявив Леонід Тимченко.

Що відомо про проєкт

Відомо, що проєкт МВС "Потерь.НЕТ" реалізували спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими (проєкт "Хочу жить") та Національною поліцією України.

Мета проєкту — протидіяти російській пропаганді та дезінформації щодо перебігу війни в Україні. Окрім цього, донести перевірені дані щодо втрат РФ.

Фотографії з сайту. Фото: скриншот

Відтак, станом на 4 серпня на сайті можна знайти інформацію про 61 431 окупанта, який загинув на території України. А саме, дізнатися прізвище, ім’я, по батькові, місце і дата загибелі, а також фотографії загарбників.

Нагадаємо, 3 серпня президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Під час зустрічі глава держави заслухав звіт щодо важливих питань для нашої країни.