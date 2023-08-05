У МВС нагородили поліцейських та курсантів за роботу над проєктом "Потерь.НЕТ"

Ідентифікували понад 61 тисячу загиблих окупантів: у МВС нагородили поліцейських та курсантів
Учора, 4 серпня, у Міністерстві внутрішніх справ вручили подяки поліцейським та курсантам за роботу над проєктом "Потерь.НЕТ". Нагороджував присутніх заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.
Про це йдеться на офіційному сайті МВС.
Вручення подяк
Відтак, за словами Леоніда Тимченка, робота вебресурсу "Потерь.НЕТ" важлива. Завдяки їй вдається зафіксувати \інформацію про кожного загиблого в Україні російського окупанта.
"Та робота, яку ви виконуєте упродовж останнього року, є дуже важливою, і спрямована в першу чергу на нашого ворога. Як відомо, політичне керівництво росії ніколи не визнавало втрати, але завдяки нашій спільній роботі цивільне населення рф нарешті почало дізнаватися про справжні цифри загиблих окупантів", — заявив Леонід Тимченко.
Що відомо про проєкт
Відомо, що проєкт МВС "Потерь.НЕТ" реалізували спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими (проєкт "Хочу жить") та Національною поліцією України.
Мета проєкту — протидіяти російській пропаганді та дезінформації щодо перебігу війни в Україні. Окрім цього, донести перевірені дані щодо втрат РФ.
Відтак, станом на 4 серпня на сайті можна знайти інформацію про 61 431 окупанта, який загинув на території України. А саме, дізнатися прізвище, ім’я, по батькові, місце і дата загибелі, а також фотографії загарбників.
Нагадаємо, 3 серпня президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Під час зустрічі глава держави заслухав звіт щодо важливих питань для нашої країни.