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Ідентифікували понад 61 тисячу загиблих окупантів: у МВС нагородили поліцейських та курсантів

5 серпня 2023 10:35
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Козюк Тетяна
редактор
У МВС нагородили поліцейських та курсантів за роботу над проєктом "Потерь.НЕТ"
Поліцейські та курсанти з подяками. Фото: МВС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Учора, 4 серпня, у Міністерстві внутрішніх справ вручили подяки поліцейським та курсантам за роботу над проєктом "Потерь.НЕТ". Нагороджував присутніх заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. 

Про це йдеться на офіційному сайті МВС

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Вручення подяк 

Відтак, за словами Леоніда Тимченка, робота вебресурсу "Потерь.НЕТ" важлива. Завдяки їй вдається зафіксувати  \інформацію про кожного загиблого в Україні російського окупанта.

"Та робота, яку ви виконуєте упродовж останнього року, є дуже важливою, і спрямована в першу чергу на нашого ворога. Як відомо, політичне керівництво росії ніколи не визнавало втрати, але завдяки нашій спільній роботі цивільне населення рф нарешті почало дізнаватися про справжні цифри загиблих окупантів", — заявив Леонід Тимченко.

Що відомо про проєкт

Відомо, що проєкт МВС "Потерь.НЕТ" реалізували спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими (проєкт "Хочу жить") та Національною поліцією України. 

Мета проєкту — протидіяти російській пропаганді та дезінформації щодо перебігу війни в Україні. Окрім цього, донести перевірені дані щодо втрат РФ. 

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Фотографії з сайту. Фото: скриншот

Відтак, станом на 4 серпня на сайті можна знайти інформацію про 61 431 окупанта, який загинув на території України. А саме, дізнатися прізвище, ім’я, по батькові, місце і дата загибелі, а також фотографії загарбників. 

Нагадаємо, 3 серпня президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Під час зустрічі глава держави заслухав звіт щодо важливих питань для нашої країни. 

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