Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Идентифицировали более 61 тысячи погибших оккупантов: в МВД наградили полицейских и курсантов arrow

Идентифицировали более 61 тысячи погибших оккупантов: в МВД наградили полицейских и курсантов

5 августа 2023 10:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В МВД наградили полицейских и курсантов за работу над проектом "Потерь.НЕТ"
Полицейские и курсанты с благодарностями. Фото: МВД
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вчера, 4 августа, в Министерстве внутренних дел вручили благодарности полицейским и курсантам за работу над проектом "Потерь.НЕТ". Награждал присутствующих заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Об этом говорится на официальном сайте МВД.

Читайте также:

Вручение благодарностей

Следовательно, по словам Леонида Тимченко, работа вебресурса "Потерь.НЕТ" важна. Благодаря ей удается зафиксировать информацию о каждом погибшем в Украине российском оккупанте.

"Та работа, которую вы выполняете в течение последнего года, очень важна, и направлена в первую очередь на нашего врага. Как известно, политическое руководство России никогда не признавало потери, но благодаря нашей совместной работе гражданское население России наконец-то начало узнавать о настоящих цифрах погибших оккупантов", — заявил Леонид Тимченко.

Что известно о проекте

Известно, что проект МВД "Потерь.НЕТ" реализовали совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В частности, с Координационным штабом по обращению с военнопленными (проект "Хочу жить") и Национальной полицией Украины.

Цель проекта — противодействовать российской пропаганде и дезинформации о ходе войны в Украине. Кроме этого, донести проверенные данные по потерям РФ.

null
Фотографии с сайта. Фото: скриншот

Следовательно, по состоянию на 4 августа на сайте можно найти информацию о 61 431 оккупанте, погибшем на территории Украины. А именно, узнать фамилию, имя, отчество, место и дату гибели, а также фотографии захватчиков.

Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи глава государства заслушал отчет по важным вопросам нашей страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз