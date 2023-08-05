В МВД наградили полицейских и курсантов за работу над проектом "Потерь.НЕТ"

Идентифицировали более 61 тысячи погибших оккупантов: в МВД наградили полицейских и курсантов
Вчера, 4 августа, в Министерстве внутренних дел вручили благодарности полицейским и курсантам за работу над проектом "Потерь.НЕТ". Награждал присутствующих заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко.
Об этом говорится на официальном сайте МВД.
Вручение благодарностей
Следовательно, по словам Леонида Тимченко, работа вебресурса "Потерь.НЕТ" важна. Благодаря ей удается зафиксировать информацию о каждом погибшем в Украине российском оккупанте.
"Та работа, которую вы выполняете в течение последнего года, очень важна, и направлена в первую очередь на нашего врага. Как известно, политическое руководство России никогда не признавало потери, но благодаря нашей совместной работе гражданское население России наконец-то начало узнавать о настоящих цифрах погибших оккупантов", — заявил Леонид Тимченко.
Что известно о проекте
Известно, что проект МВД "Потерь.НЕТ" реализовали совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В частности, с Координационным штабом по обращению с военнопленными (проект "Хочу жить") и Национальной полицией Украины.
Цель проекта — противодействовать российской пропаганде и дезинформации о ходе войны в Украине. Кроме этого, донести проверенные данные по потерям РФ.
Следовательно, по состоянию на 4 августа на сайте можно найти информацию о 61 431 оккупанте, погибшем на территории Украины. А именно, узнать фамилию, имя, отчество, место и дату гибели, а также фотографии захватчиков.
Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи глава государства заслушал отчет по важным вопросам нашей страны.