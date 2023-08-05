В МВД наградили полицейских и курсантов за работу над проектом "Потерь.НЕТ"

Полицейские и курсанты с благодарностями. Фото: МВД

Вчера, 4 августа, в Министерстве внутренних дел вручили благодарности полицейским и курсантам за работу над проектом "Потерь.НЕТ". Награждал присутствующих заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Об этом говорится на официальном сайте МВД.

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Вручение благодарностей

Следовательно, по словам Леонида Тимченко, работа вебресурса "Потерь.НЕТ" важна. Благодаря ей удается зафиксировать информацию о каждом погибшем в Украине российском оккупанте.

"Та работа, которую вы выполняете в течение последнего года, очень важна, и направлена в первую очередь на нашего врага. Как известно, политическое руководство России никогда не признавало потери, но благодаря нашей совместной работе гражданское население России наконец-то начало узнавать о настоящих цифрах погибших оккупантов", — заявил Леонид Тимченко.

Что известно о проекте

Известно, что проект МВД "Потерь.НЕТ" реализовали совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В частности, с Координационным штабом по обращению с военнопленными (проект "Хочу жить") и Национальной полицией Украины.

Цель проекта — противодействовать российской пропаганде и дезинформации о ходе войны в Украине. Кроме этого, донести проверенные данные по потерям РФ.

Фотографии с сайта. Фото: скриншот

Следовательно, по состоянию на 4 августа на сайте можно найти информацию о 61 431 оккупанте, погибшем на территории Украины. А именно, узнать фамилию, имя, отчество, место и дату гибели, а также фотографии захватчиков.

Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Во время встречи глава государства заслушал отчет по важным вопросам нашей страны.