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"Єдине серце України": активісти запустили флешмоб на підтримку жителів окупованих територій

3 березня 2023 22:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Стартує флешмоб "Єдине серце України"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Активісти руху "Жовта стрічка" запустили флешмоб "Єдине серце України" до річниці початку спротиву російській окупації на тимчасово захоплених територіях — 6 березня. Флешмоб покликаний "підтримати тих, хто щодня чинить опір в окупованих містах, та нагадує, що Україна єдина і неподільна".

Про це йдеться у повідомленні, поширеному рухом. 

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Активісти нагадують, що у березні 2014 та 2022 років десятки тисяч українців виходили на мітинги у тимчасово окупованих Донецьку, Мелітополі, Херсоні, Бердянську, Енергодарі, Новій Каховці та інших містах. 

"Сьогодні опір на всіх окупованих територіях продовжується підпільно. Учасники руху спротиву "Жовта стрічка" малюють проукраїнські плакати та графіті, пов'язують жовту стрічку як символ опору російській окупації та щодня нагадують, що Україна єдина і неподільна. 6 березня вони закликають всю країну підтримати їх у флешмобі "Єдине серце України", — йдеться у повідомленні. 

Як взяти участь у флешмобі

Активісти запрошують громадян долучатись до флешмобу 6 березня. Українців закликають викласти у соцмережі світлину з половинкою серця на фоні свого міста з хештегом #ЄдинеСерцеУкраїни та тегом @yellowribbonua, а українці в окупованих містах зроблять фото з другою половинкою. Організатори поєднають фото у колажі, щоб символічно об’єднати серця на всій території України.

"У складі нашого руху вже понад 7000 активістів, які щодня чинять опір на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та у Криму. Росіяни роблять усе, щоб перервати зв’язок окупованих територій з усією Україною, тому українцям в окупації важливо відчувати, що вони не самі, і бачити підтримку. Ми закликаємо всю країну 6 березня долучитись до флешмобу. А ми зробимо все, аби на тимчасово окупованих територіях було якнайбільше жовтих половинок, що символізують нашу єдність", — сказав координатор руху спротиву "Жовта стрічка" на ім'я Іван. 

Що відомо про рух "Жовта стрічка"

Рух громадянського спротиву "Жовта стрічка" виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, і швидко поширився на інші окуповані території — від Бердянська до Енергодара, від Луганська до Нової Каховки, від Криму до Донеччини.

Попри постійну загрозу життю, викрадення та тортури проукраїнські активісти продовжують підпільний протест. Символом опору окупації стала жовта стрічка, яка з’являлася на вулицях міст, на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій.

Нагадаємо, 26 лютого в Україні відзначили День спротиву російській окупації Криму. Цього дня у 2014 році тисячі кримчан вийшли на протести, аби показати свій супротив російським загарбникам.

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