"Единое сердце Украины": активисты запустили флешмоб в поддержку жителей оккупированных территорий

Стартует флешмоб "Единое сердце Украины"

Активисты движения "Желтая лента" запустили флешмоб "Единое сердце Украины" к годовщине начала сопротивления российской оккупации на временно захваченных территориях — 6 марта. Флешмоб призван "поддержать тех, кто ежедневно сопротивляется оккупированным городам, и напоминает, что Украина едина и неделима".

Об этом говорится в сообщении, распространенном движением.

Активисты напоминают, что в марте 2014 и 2022 десятки тысяч украинцев выходили на митинги во временно оккупированных Донецке, Мелитополе, Херсоне, Бердянске, Энергодаре, Новой Каховке и других городах.

"Сегодня сопротивление на всех оккупированных территориях продолжается подпольно. Участники движения сопротивления "Желтая лента" рисуют проукраинские плакаты и граффити, связывают желтую ленту как символ сопротивления российской оккупации и ежедневно напоминают, что Украина едина и неделима. 6 марта они призывают всю страну поддержать их во флешмобе "Единое сердце Украины", — говорится в сообщении.

Как принять участие во флешмобе

Активисты приглашают граждан присоединяться к флешмобу 6 марта. Украинцев призывают выложить в соцсети фотографию с половинкой сердца на фоне своего города с хештегом #ЕдиноеСердцеУкраина и тегом @yellowribbonua, а украинцы в оккупированных городах сделают фото со второй половинкой. Организаторы объединят фото в коллаже, чтобы символически объединить сердца по всей территории Украины.

"В составе нашего движения уже более 7000 активистов, ежедневно сопротивляющихся на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и в Крыму. Россияне делают все, чтобы прервать связь оккупированных территорий со всей Украиной, поэтому украинцам в оккупации важно чувствовать, что они не сами, и видеть поддержку. Мы призываем всю страну 6 марта присоединиться к флешмобу. А мы сделаем все, чтобы на временно оккупированных территориях было больше желтых половинок, символизирующих наше единство", — сказал координатор движения сопротивления "Желтая лента" по имени Иван.

Что известно о движении "Желтая лента"

Движение гражданского сопротивления "Желтая лента" возникло весной 2022 года в Херсоне почти сразу после того, как его захватили российские войска, и быстро распространилось на другие оккупированные территории — от Бердянска до Энергодара, от Луганска до Новой Каховки, от Крыма до Донетчины.

Несмотря на постоянную угрозу жизни, похищение и пытки, проукраинские активисты продолжают подпольный протест. Символом сопротивления оккупации стала желтая лента, которая появлялась на улицах городов, заборах, деревьях и даже зданиях оккупационных администраций.

Напомним, 26 февраля в Украине отметили День сопротивления российской оккупации Крыма. В этот день в 2014 году тысячи крымчан вышли на протесты, чтобы показать свое сопротивление российским захватчикам.