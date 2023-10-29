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ЄС повертає до Росії Фестиваль європейського кіно — реакція Мінкульту

29 жовтня 2023 15:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЄС повертає до Росії Фестиваль європейського кіно — реакція Мінкульту
Відеокамера для знімання кіно. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Після тривалої перерви в Росії відновили фестиваль європейського кінематографу. Міністерство культури України відреагувало на відновлення фестивалю і зазначило про важливість продовження санкційної політики в культурі, зокрема в кінематографі.

Про це повідомили в Мінкульті.

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Реакція Мінкульту

Євросоюз проведе в Росії Фестиваль європейського кіно, більшість прокатів буде доступна в цифровому форматі з 1 по 15 листопада, частина фільмів буде надана російській аудиторії безплатно. На ньому планується представити 21 фільм з країн ЄС і два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій. 

Там підкреслили, що цінують партнерство та допомогу європейських союзників, тому вважають повідомлення про повернення фестивалю, поширене представництвом ЄС у РФ, "прикрим непорозумінням". 

"Щоб зупинити повномасштабну агресію РФ проти України та не допустити виникнення нових осередків воєнних дій, спровокованих РФ на території європейських держав, важливо продовжувати ефективну санкційну політику не лише в економічній сфері, але й в культурі, зокрема і в кінематографі", — зазначили в Мінкульті.

Також в міністерстві наголосили, що відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою в умовах збройного конфлікту з Україною є неприпустимим.

"Вся європейська спільнота має бути консолідованою та послідовною у боротьбі зі злом, яким сьогодні стала країна-агресор", — додали в міністерстві.

Нагадаємо, ініціатором цього заходу стало представництво Європейського Союзу біля Російської Федерації. Посол ЄС у Росії Ролан Галараг наголосив на важливості перегляду фільмів, що відображають загальнолюдські цінності, особливо в такий складний історичний момент.

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