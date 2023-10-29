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ЕС возвращает в Россию Фестиваль европейского кино — реакция Минкульта

29 октября 2023 15:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ЕС возвращает в Россию Фестиваль европейского кино — реакция Минкульта
Видеокамера для съемки кино. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

После продолжительного перерыва в России возобновили фестиваль европейского кинематографа. Министерство культуры Украины отреагировало на возобновление фестиваля и отметили важность продолжения санкционной политики в культуре, в частности в кинематографе.

Об этом сообщили в Минкульте.

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Реакция Минкульта

Евросоюз проведет в России Фестиваль европейского кино, большинство прокатов будет доступно в цифровом формате с 1 по 15 ноября, часть фильмов будет предоставлена российской аудитории бесплатно. На нем планируется представить 21 фильм из стран ЕС и два фильма совместного производства российских и европейских киностудий.

Там подчеркнули, что ценят партнерство и помощь европейских союзников, поэтому считают сообщение о возвращении фестиваля, распространенное представительством ЕС в РФ, "досадным недоразумением".

"Чтобы остановить полномасштабную агрессию РФ против Украины и не допустить возникновения новых военных действий, спровоцированных РФ на территории европейских государств, важно продолжать эффективную санкционную политику не только в экономической сфере, но и в культуре, в том числе и в кинематографе", — отметили в Минкульте.

Также в министерстве подчеркнули, что возобновление культурного диалога со страной-агрессором в условиях вооруженного конфликта с Украиной недопустимо.

"Все европейское сообщество должно быть консолидированным и последовательным в борьбе со злом, которым сегодня стала страна-агрессор", — добавили в министерстве.

Напомним, инициатором этого мероприятия стало представительство Европейского Союза на территории Российской Федерации. Посол ЕС в России Ролан Галараг отметил важность просмотра фильмов, отражающих общечеловеческие ценности, особенно в такой сложный исторический момент.

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