ЄС відклав до 2024 року обов’язкову плату за дозвіл на поїздки по безвізу
З 2024 року всі туристи з країн, які мають безвіз з ЄС матимуть попередньо зареєструватись в ETIAS, аби подорожувати Євросоюзом. Коштує така послуга сім євро, і діє вона на три роки.
Про це пише CNN.
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Деталі
Як відомо, Євросоюз ще у 2016 ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС. У 2018 Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS. Однак запуск її щоразу переносили, тепер же офіційний старт — 2024 року.
Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації у новій системі. Раз на три роки потрібно буде заплатити збір у розмірі сім євро, аби без перешкод їздити країнами ЄС.
Своєю чергою, у ЄС підкреслюють, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів — підтвердження доходів, статусу тощо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ЄС розширив санкції проти Білорусі.