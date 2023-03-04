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ЄС відклав до 2024 року обов’язкову плату за дозвіл на поїздки по безвізу

4 березня 2023 17:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
ЄС відклав до 2024 року обов’язкову плату за дозвіл на поїздки по безвізу
Поїздки будуть можливі за попередньою реєстрацією у системі ETIAS за сім євро
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

З 2024 року всі туристи з країн, які мають безвіз з ЄС матимуть попередньо зареєструватись в ETIAS, аби подорожувати Євросоюзом. Коштує така послуга сім євро, і діє вона на три роки.

Про це пише CNN.

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Деталі

Як відомо, Євросоюз ще у 2016 ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС. У 2018 Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS. Однак запуск її щоразу переносили, тепер же офіційний старт — 2024 року.

Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації у новій системі. Раз на три роки потрібно буде заплатити збір у розмірі сім євро, аби без перешкод їздити країнами ЄС.

Своєю чергою, у ЄС підкреслюють, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів — підтвердження доходів, статусу тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЄС розширив санкції проти Білорусі.

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