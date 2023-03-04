ЕС отложил до 2024 года обязательную плату за разрешение на поездки по безвизу

Поездки будут возможны по предварительной регистрации в системе ETIAS за семь евро

С 2024 года все туристы из стран, имеющих безвиз с ЕС, будут вынуждены предварительно зарегистрироваться в ETIAS, чтобы путешествовать по Евросоюзу. Стоит такая услуга семь евро, и действует она на три года.

Об этом пишет CNN.

Подробности

Как известно, Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, которая получила название ETIAS. Однако запуск ее каждый раз переносили, теперь же официальный старт — в 2024 году.

Новая схема предусматривает, что после запуска и переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен в случае предварительной регистрации в новой системе. Раз в три года нужно будет заплатить сбор в размере семи евро, чтобы беспрепятственно ездить по странам ЕС.

В свою очередь, в ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов — подтверждения доходов, статуса и т.п.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС расширил санкции против Беларуси.