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"єВідновлення": у яких областях найбільша кількість поданих та опрацьованих заявок

18 серпня 2023 18:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"єВідновлення": у яких областях найбільша кількість поданих та опрацьованих заявок
Зруйнований будинок. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Серед лідерів за кількістю поданих заяв державної програми "єВідновлення" — Харківська, Київська, Миколаївська області.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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У яких областях подали найбільше заяв

Станом на 17 серпня Харківська область подано 13 837 заяв, Київська — 7 757, Миколаївська — 2 874, Херсонська — 2 767, Донецька — 2 295. А от серед областей з найбільш опрацьованими заявами: Харківська — 4 101, Київська — 2 837, Донецька — 1 385, Дніпропетровська — 651.

"Також органами місцевого самоврядування вже погоджено 435 заяви на суму понад 34 млн грн. Очікує обробки 8 699 заяв, очікує нарахування — 5049. Серед типів об’єктів переважно квартири — 52,4 % та будинки — 47,2%. Над заявами працює 521 новостворена комісія. Нагадаю, що це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників", — розповіла Олена Шуляк.

Заяви на знищене житло

Стосовно повністю знищеного житла, то тут подано заяв 1 870. Серед них 57,5% — це  квартири, 41,4% — будинки.

"Серед лідерів за кількістю поданих заяв: Харківська область — 806, Київська — 573, Чернігівська — 143, Миколаївська — 112, Донецька — 83", — повідомила голова партії.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.

Раніше парламент ухвалив ініційований головою політичної партії "Слуга народу" Оленою Шуляк законопроєкт №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.

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