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"єВідновлення": в каких областях наибольшее количество поданных и обработанных заявок

18 августа 2023 18:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"єВідновлення": в каких областях наибольшее количество поданных и обработанных заявок
Разрушенный дом. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Среди лидеров по количеству поданных заявлений государственной программы "єВідновлення" — Харьковская, Киевская, Николаевская области.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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По состоянию на 17 августа Харьковская область подано 13 837 заявлений, Киевская — 7 757, Николаевская — 2 874, Херсонская — 2 767, Донецкая — 2 295. А вот среди областей с наиболее обработанными заявлениями: Харьковская — 4 101, Киевская — 2 837 , Донецкая — 1 385, Днепропетровская — 651.

"Также органами местного самоуправления уже согласовано 435 заявлений на сумму свыше 34 млн грн. Ожидает обработки 8699 заявлений, ожидает начисления — 5049. Среди типов объектов преимущественно квартиры — 52,4% и дома — 47,2%. Над заявлениями работает 521 новая комиссия. Напомню, что это общая сумма средств, которые утверждены местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачислены на счета заявителей", — рассказала Елена Шуляк.

Заявления на разрушенное жилье

Что касается полностью уничтоженного жилья, то здесь подано заявлений 1 870. Среди них 57,5% — это квартиры, 41,4% — дома.

"Среди лидеров по количеству поданных заявлений: Харьковская область — 806, Киевская — 573, Черниговская — 143, Николаевская — 112, Донецкая — 83",  сообщила глава партии.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.

Ранее парламент принял инициированный главой политической партии "Слуга народа" Еленой Шуляк законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.

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