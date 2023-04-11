Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Ілон Маск змінив ім'я у Twitter на нік "Гаррі Больц" arrow

Ілон Маск змінив ім'я у Twitter на нік "Гаррі Больц"

11 квітня 2023 00:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ілон Маск змінив ім'я у Twitter на нік "Гаррі Больц"
Маск змінив ім'я у Twitter. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Власник Twitter Ілон Маск змінив своє ім'я в обліковому записі соціальної мережі на нік "Гаррі Больц" (Harry Bolz).

Про це  Ілон Маск сам повідомив у соцмережі

Читайте також:

Маск при цьому не пояснив, з якою метою він зробив такий крок. Раніше він написав на своїй сторінці у Twitter, що видавати себе за іншу людину погано.

Маска пригласили в Европарламент на беседу
Маск хоче називатися Гаррі Больцем. Фото: google.com

Відтоді як американський бізнесмен став  власником Twitter восени 2022 року, він зробив кілька кроків, аби користувачі не видали себе за інших у мережі.

Він запровадив нову систему верифікації користувачів, також розпорядився блокувати облікові записи за спробу видати себе за іншу людину.

Не виключено, що Маск придумав ще щось. 

Нагадаємо, Ілон Маск відмовився видаляти антиукраїнський твіт Дмитра Медведєва. Причиною такого рішення, за словами Маска, є те, що усі новини — це тією чи іншою мірою пропаганда, а люди мають самі розібратися.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB