Ілон Маск змінив ім'я у Twitter на нік "Гаррі Больц"

Маск змінив ім'я у Twitter. Фото: google.com

Власник Twitter Ілон Маск змінив своє ім'я в обліковому записі соціальної мережі на нік "Гаррі Больц" (Harry Bolz).

Про це Ілон Маск сам повідомив у соцмережі.

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Маск при цьому не пояснив, з якою метою він зробив такий крок. Раніше він написав на своїй сторінці у Twitter, що видавати себе за іншу людину погано.

Маск хоче називатися Гаррі Больцем. Фото: google.com

Відтоді як американський бізнесмен став власником Twitter восени 2022 року, він зробив кілька кроків, аби користувачі не видали себе за інших у мережі.

Він запровадив нову систему верифікації користувачів, також розпорядився блокувати облікові записи за спробу видати себе за іншу людину.

Не виключено, що Маск придумав ще щось.

Нагадаємо, Ілон Маск відмовився видаляти антиукраїнський твіт Дмитра Медведєва. Причиною такого рішення, за словами Маска, є те, що усі новини — це тією чи іншою мірою пропаганда, а люди мають самі розібратися.