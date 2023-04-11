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Илон Маск сменил имя в Twitter на ник "Гарри Больц"

11 апреля 2023 00:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Илон Маск сменил имя в Twitter на ник "Гарри Больц"
Маск сменил имя в Twitter. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Владелец Twitter Илон Маск сменил свое имя в аккаунте социальной сети на ник "Гарри Больц" (Harry Bolz).

Об этом Илон Маск сам сообщил в соцсети.

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Маск при этом не объяснил, с какой целью он сделал такой шаг. Ранее он написал на своей странице в Twitter, что выдавать себя за другого плохо.

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Маск хочет называться Гарри Больцем. Фото: google.com

С тех пор как американский бизнесмен стал владельцем Twitter осенью 2022 года, он сделал несколько шагов, чтобы пользователи не выдали себя за других в сети.

Он ввел новейшую систему верификации пользователей, также распорядился перекрыть учетные записи за попытку выдать себя за другого человека.

Не исключено, что Маск придумал что-то еще.

Напомним, Илон Маск отказался удалять антиукраинское твит Дмитрия Медведева. Причиной такого решения, по словам Маска, является то, что все новости это в той или иной степени пропаганда, а люди должны сами разобраться.

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