З Днем ангела Марини — 30 липня — найщиріші привітання та яскраві листівки

Іменини Марини 30 липня: найтепліші привітання в прозі, віршах та листівках
У цю неділю, 30 липня, православні християни вшановують пам’ять великомучениці Марини Антіохійської. Цього дня заведено вітати усіх представниць прекрасної статі, які мають це красиве ім'я.
Новини.LIVE зібрав найгарніші привітання у прозі, віршах, листівках та картинках для Марини. Обов'язково привітайте матусь, бабусь, дружин, сестер, доньок, подруг та знайомих, які мають це чудове ім'я!
Коли святкувати День ангела Марини
Дівчати, яке мають це красиве й милозвучне ім'я, святкують іменини тричі на рік.
За церковним православним календарем, це такі дати:
- 13 березня 2023 року — віряни вшановують пам'ять преподобних Марини та Кіри, які були сестрами та жили в IV столітті в місті Берія (Мала Азія).
- 30 липня 2023 року — віряни моляться до Марини Антіохійської, яка була римською дівою-християнкою та святою мученицею.
- 24 серпня 2023 року — церква вшановує пам'ять Марини Андріївни.
Іменини Марини 30 червня — яке значення має ім'я та характер власниці
Ім'я походить від латинського слова "марінус", що означає "морський". Ім’я Марина дає жінці свободу, норовливість, чарівність морської стихії.
Жінок з ім’ям Марина відрізняє яскравий темперамент. Вони завжди розкуті та самовпевнені, сміливість — головна риса їх характеру. Марішки люблять увагу і намагаються її домогтися. Разом з тим, вирішувати ці жінки воліють все самостійно, і часто для них самотність — єдино вірний вихід для того, щоб зберегти свою гордість.
Інтуїція у Марини розвинена дуже сильно і допомагає дівчині знаходити нові джерела інтересу до життя. Часто дівчина з цим ім’ям мешкає у власному світі передчуттів і знаків.
Скорочені та пестливі форми імені Марина: Мариночка, Маріша, Маринка, Марінушка, Маренька, Маруся, Марічка.
Іменини Марини — привітання у віршах
Сьогодні настали іменини
У найкращої дівчини — Марини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
***
Гарної такої днини,
Іменини у Марини.
Прийми від нас вітання,
Та щирі побажання.
***
Дорога Марино! З Днем ангела, сонце!
Нехай прочиниться в щастя віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангел в житті тебе охороняє.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Марино, моя добра й мило,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Моя прекрасна Марино,
Твої сьогодні іменини,
Хочу удачі побажати,
Тобі не варто сумувати,
Завжди веселою лишайся,
Рідним близьким посміхайся,
Нехай любов прекрасна буде,
Нехай тебе цінують люди!
***
Трохи норовлива, як дитина, мила,
Ти, Маринко, — як примхлива хвиля,
Не даєш сумувати або нудьгувати,
З тобою приємно навіть мовчати...
Сьогодні відзначаєш іменини.
Я вітаю, мила Марино!
Бажаю любові і радості,
Мрії нехай всі збуваються.
***
Хай Марину нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Люба Маринко, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Марині помагає,
Ангел покровитель!
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Марині побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
***
Святкує Ангел, там поміж зірок
Свої чудові, добрі іменини.
А ми вітаєм нині всіх жінок
З прекрасним, гарним іменем — Марина!
Хай Ангел захищає від тривог
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивий Бог,
І завжди у житті допомагає!
***
Марино, в цей чудовий, гарний день
Так хочеться багато побажати:
Добра, здоров’я, дорогих людей
Які любов’ ю вміють зігрівати.
***
З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
Хай будуть всі стежки твої безхмарні.
І щастя в домі, і в душі квітує,
Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,
І Бог твої молитви завжди чує!
З Днем Ангела Марини — красиві привітання в прозі
Марино, в День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
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Мариночко, зі святом тебе! Нехай сьогодні у тебе буде чудовий настрій, багато радості та щирих посмішок. Вір у успіх! Щастя, достатку та любові!
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Мариночко, ти сьогодні святкуєш свої іменини, мені дуже шкода, що я перебуваю так далеко від тебе і не зможу обійняти тебе особисто і привітати з Днем Ангела! Але я подумки з тобою і бажаю тобі світлої життєвої дороги і щастя без кінця.
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Марино, бажаю мудрості тобі від Бога, благословень від нього. Нехай буде світлою і чистою дорога. Вітаю з Днем ангела!
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Марино, з Днем ангела тебе я вітаю! Від щирого серця бажаю багато щастя і любові! Щоб ангел тебе оберігав, та життя було таким, як ми всі мріємо!
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З днем ангела вітаю прекрасну людину! Цей чудовий день благословенний небом, так як твій ангел-хранитель піклується про тебе, Маринко! Прошу у неба одного – нехай дасть тобі довгих років життя, щоб оточуючі могли насолоджуватися твоїм спілкуванням, як можна довше. Неможливо переоцінити твою мудрість, яку передаєш в радах. Живи щасливо!
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Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій добрий ангел-охоронець дасть тобі віру у себе, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі, Марино, великої і чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров’я, невтомної наснаги і мужності серця!
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Маринонько, в День ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Господь!
Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Марини
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