З Днем ангела Марини — 30 липня — найщиріші привітання та яскраві листівки

Фотосесія дівчини з янгольськими крилами. Фото: google.com

У цю неділю, 30 липня, православні християни вшановують пам’ять великомучениці Марини Антіохійської. Цього дня заведено вітати усіх представниць прекрасної статі, які мають це красиве ім'я.

Новини.LIVE зібрав найгарніші привітання у прозі, віршах, листівках та картинках для Марини. Обов'язково привітайте матусь, бабусь, дружин, сестер, доньок, подруг та знайомих, які мають це чудове ім'я!

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Дівчати, яке мають це красиве й милозвучне ім'я, святкують іменини тричі на рік.

За церковним православним календарем, це такі дати:

13 березня 2023 року — віряни вшановують пам'ять преподобних Марини та Кіри, які були сестрами та жили в IV столітті в місті Берія (Мала Азія).

— віряни вшановують пам'ять преподобних Марини та Кіри, які були сестрами та жили в IV столітті в місті Берія (Мала Азія). 30 липня 2023 року — віряни моляться до Марини Антіохійської, яка була римською дівою-християнкою та святою мученицею.

— віряни моляться до Марини Антіохійської, яка була римською дівою-християнкою та святою мученицею. 24 серпня 2023 року — церква вшановує пам'ять Марини Андріївни.

Іменини Марини 30 червня — яке значення має ім'я та характер власниці

Ім'я походить від латинського слова "марінус", що означає "морський". Ім’я Марина дає жінці свободу, норовливість, чарівність морської стихії.

Жінок з ім’ям Марина відрізняє яскравий темперамент. Вони завжди розкуті та самовпевнені, сміливість — головна риса їх характеру. Марішки люблять увагу і намагаються її домогтися. Разом з тим, вирішувати ці жінки воліють все самостійно, і часто для них самотність — єдино вірний вихід для того, щоб зберегти свою гордість.

Інтуїція у Марини розвинена дуже сильно і допомагає дівчині знаходити нові джерела інтересу до життя. Часто дівчина з цим ім’ям мешкає у власному світі передчуттів і знаків.

Скорочені та пестливі форми імені Марина: Мариночка, Маріша, Маринка, Марінушка, Маренька, Маруся, Марічка.

Дівчина з квітами. Фото: google.com

Іменини Марини — привітання у віршах

Сьогодні настали іменини

У найкращої дівчини — Марини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

***

Гарної такої днини,

Іменини у Марини.

Прийми від нас вітання,

Та щирі побажання.

***

Дорога Марино! З Днем ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангел в житті тебе охороняє.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Марино, моя добра й мило,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Моя прекрасна Марино,

Твої сьогодні іменини,

Хочу удачі побажати,

Тобі не варто сумувати,

Завжди веселою лишайся,

Рідним близьким посміхайся,

Нехай любов прекрасна буде,

Нехай тебе цінують люди!

***

Трохи норовлива, як дитина, мила,

Ти, Маринко, — як примхлива хвиля,

Не даєш сумувати або нудьгувати,

З тобою приємно навіть мовчати...

Сьогодні відзначаєш іменини.

Я вітаю, мила Марино!

Бажаю любові і радості,

Мрії нехай всі збуваються.

***

Хай Марину нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Люба Маринко, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху —

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Марині помагає,

Ангел покровитель!

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Марині побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

***

Святкує Ангел, там поміж зірок

Свої чудові, добрі іменини.

А ми вітаєм нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем — Марина!

Хай Ангел захищає від тривог

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивий Бог,

І завжди у житті допомагає!

***

Марино, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов’ ю вміють зігрівати.

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

З Днем Ангела Марини — красиві привітання в прозі

Марино, в День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

***

Мариночко, зі святом тебе! Нехай сьогодні у тебе буде чудовий настрій, багато радості та щирих посмішок. Вір у успіх! Щастя, достатку та любові!

***

Мариночко, ти сьогодні святкуєш свої іменини, мені дуже шкода, що я перебуваю так далеко від тебе і не зможу обійняти тебе особисто і привітати з Днем Ангела! Але я подумки з тобою і бажаю тобі світлої життєвої дороги і щастя без кінця.

***

Марино, бажаю мудрості тобі від Бога, благословень від нього. Нехай буде світлою і чистою дорога. Вітаю з Днем ​​ангела!

***

Марино, з Днем ангела тебе я вітаю! Від щирого серця бажаю багато щастя і любові! Щоб ангел тебе оберігав, та життя було таким, як ми всі мріємо!

***

З днем ​​ангела вітаю прекрасну людину! Цей чудовий день благословенний небом, так як твій ангел-хранитель піклується про тебе, Маринко! Прошу у неба одного – нехай дасть тобі довгих років життя, щоб оточуючі могли насолоджуватися твоїм спілкуванням, як можна довше. Неможливо переоцінити твою мудрість, яку передаєш в радах. Живи щасливо!

***

Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій добрий ангел-охоронець дасть тобі віру у себе, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі, Марино, великої і чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров’я, невтомної наснаги і мужності серця!

***

Маринонько, в День ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Господь!

Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Марини

Привітання з Днем ангела Марини. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Марини. Фото: Новини.LIVE

Теплі відеовітання з Днем ангела Марини 30 червня