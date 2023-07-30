С Днем ангела Марины — 30 июля — самые искренние поздравления и яркие открытки

Именины Марины 30 июля: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках
В это воскресенье, 30 июля, православные христиане чтят память великомученицы Марины Антиохийской. В этот день принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола, имеющих это красивое имя.
Новини.LIVE собрал самые красивые поздравления в прозе, стихах, открытках и картинках для Марины. Обязательно поздравьте мамочек, бабушек, жен, сестер, дочерей, подруг и знакомых, имеющих это чудесное имя!
Когда праздновать День ангела Марины
Девушки, имеющие это красивое и благозвучное имя, празднуют именины трижды в год.
По церковному православному календарю это такие даты:
- 13 марта 2023 года верующие чтят память преподобных Марины и Киры, которые были сестрами и жили в IV веке в городе Берия (Малая Азия).
- 30 июля 2023 — верующие молятся Марине Антиохийской, которая была римской девой-христианкой и святой мученицей.
- 24 августа 2023 года — церковь чтит память Марины Андреевны.
Именины Марины 30 июня — какое значение имеет имя и характер владелицы
Имя происходит от латинского слова "маринус", что означает "морской". Имя Марина дает женщине свободу, своенравие, обаяние морской стихии.
Женщин по имени Марина отличает яркий темперамент. Они всегда раскрепощены и самоуверены, смелость — главная черта их характера. Маришки любят внимание и пытаются его добиться. Вместе с тем, решать эти женщины предпочитают все самостоятельно, и часто для них одиночество — единственно верный выход для того, чтобы сохранить свою гордость.
Интуиция Марины развита очень сильно и помогает девушке находить новые источники интереса к жизни. Часто девушка с этим именем живет в собственном мире предчувствий и знаков.
Сокращенные и ласкательные формы имени Марина: Мариночка, Мариша, Маринка, Маринушка, Маренька, Маруся, Маричка.
Именины Марины — поздравления в стихах
Сегодня наступили именины
У лучшей девушки — Марины!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви тебе и радости желаю.
***
Хорошего такого дня,
Именины у Марины.
Прими от нас поздравления,
И искренние пожелания.
***
Дорогая Марина! С Днем ангела, солнце!
Пусть приоткроется в счастье окошко,
Пусть красота твоя в дальнейшем расцветает,
Пусть ангел в жизни тебя охраняет.
***
Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,
С Днем Ангела, Марина, моя добра и мило,
Да будет радость в твоей душе,
И больше всего — чтобы ты была счастлива!
***
Моя прекрасная Марина,
Твои сегодня именины,
Хочу удачи пожелать,
Тебе не стоит унывать,
Всегда веселой оставайся,
Родным близким улыбайся,
Пусть любовь прекрасна будет,
Пусть тебя ценят люди!
***
Немного своенравная, как ребенок, милая,
Ты, Маринка, как капризная волна,
Не даешь скучать или скучать,
С тобой приятно даже молчать...
Сегодня отмечаешь именины.
Я поздравляю, милая Марина!
Желаю любви и радости,
Мечты пусть все сбываются.
***
Пусть Марину нашу ангел хранит,
И во всем ей всегда помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья, чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!
***
Дорогая Маринка, мамино утешение!
Искрись здоровьем, колокольчиками смеха.
Чтобы радость и счастье тебя обнимали,
Чтобы ангелы Божии тебя хранили!
***
В день праздничный греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть Марине помогает,
Ангел покровитель!
***
Пусть добрый Ангел хранит от зла,
Дарит счастье, душу согревает!
Марине пожелаю я тепла,
Любви и удачи пожелаю.
Пусть долю всегда твою несет
На нежных крыльях радости и изобилия,
Да будет в жизни только хорошо все
И все обязательно в порядке!
***
Празднует Ангел, там среди звезд
Свои замечательные, добрые именины.
А мы поздравляем ныне всех женщин
С прекрасным, красивым именем – Марина!
Пусть Ангел защищает от тревог
От беды и беды оберегает.
Пусть счастье шлет милостивый Бог,
И всегда в жизни помогает!
***
Марина, в этот прекрасный, красивый день
Так хочется многое пожелать:
Добрая, здоровье, дорогих людей
Которые любовью умеют согревать.
***
С днем Ангела, пусть солнце нежно сияет
В твоей жизни, и в твоем возрасте.
Пусть Ангел бережет и защищает,
И просит у Бога долю легкую.
Да будут все тропы твои безоблачны.
И счастье в доме, и в душе цветет,
Пусть будут друзья, только искренние, красивые,
И Бог твои молитвы всегда слышит!
С Днем Ангела Марины — красивые поздравления в прозе
Марина, в День твоего Ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастью, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.
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Мариночка, с праздником тебя! Пусть сегодня у тебя будет отличное настроение, много радости и искренних улыбок. Верь в успех! Счастья, изобилия и любви!
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Мариночка, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем Ангела! Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлого жизненного пути и счастья без конца.
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Марина, желаю тебе мудрости от Бога, благословений от него. Пусть будет светлым и чистым путь. Поздравляю с Днем ангела!
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Марина, с Днем ангела тебя я поздравляю! От всего сердца желаю много счастья и любви! Чтобы ангел тебя оберегал, но жизнь была такой, как мы все мечтаем!
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С днем ангела поздравляю прекрасного человека! Этот прекрасный день благословен небом, так как твой ангел-хранитель заботится о тебе, Маринка! Прошу у неба одного – пусть даст тебе долгие годы жизни, чтобы окружающие могли наслаждаться твоим общением, как можно дольше. Невозможно переоценить твою мудрость, передаваемую в советах. Живи счастливо!
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Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой добрый ангел-хранитель даст тебе веру в себя, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе, Марина, большой и чистой любви, достойного и несомненного успеха, полноценного здоровья, неутомимого воодушевления и мужества сердца!
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Мариненька, в День ангела желаю любви, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя всегда хранит Господь!
Самые искренние поздравления в открытках с Днем Ангела Марины
Теплые видеопоздравления с Днем ангела Марины 30 июня