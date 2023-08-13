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Інформаційна війна триває: ЦПД оприлюднив новий список фейкових новин

13 серпня 2023 17:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Інформаційна війна триває: ЦПД оприлюднив новий список фейкових новин
Жінка читає новини з телефона. Фото: РІК
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Інформаційна війна є невід'ємною частиною протистояння України і Росії. Неспроможні здолати ЗСУ на полі бою, окупанти вдаються до викиду фейкових новин з метою скомпрометувати Україну, її Президента, уряд і Збройні сили.

Список фейкових новин за минулий тиждень оприлюднив Центр протидії дезінформації

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Якими фейками українців годували на цьому тижні

На цьому тижні (з 07.08 по 13.08) зафіксував сім випадків викиду дезінформації:

  • оголошення від імені правлячої партії Польщі, в якому вона просить українців віддати Львів за допомогу у війні з Росією; 
  • згода України на мирні переговори з РФ до моменту деокупації всієї української території на переговорах у Саудівській Аравії;
  • заява міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що Україна планує мобілізувати 30 тисяч етнічних українців у Канаді; 
  • фото наказу, в якому командир військової частини А-7053 забороняє видавати боєприпаси новоприбулим мобілізованим через випадки суїциду;
  • поява фейкових акаунтів оперативного командування "Південь" у соціальних мережах;
  • відео з рекламою у Нью-Йорку, де зображений В. Зеленський з підписом "Я заробив у 10 разів більше, ніж фільм "Барбі";
  • поширення лептоспірозу серед військових 103 ОБр ТРо.

Раніше ми розповідали, в українській розвідці роз’яснили, як протидіяти ворожим ботам.

Нагадуємо, інформаційні агенції РФ планують новий етап пропаганди щодо України. В українських ЗМІ очікуються матеріали на теми: "Хто хабарі бере, а хто на фронт іде", "Політичний спаринг: коли почнеться бій?", "Тушіть світло — виборів не буде", "Так воєнний чи мирний час?" тощо.

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