Інформаційна війна триває: ЦПД оприлюднив новий список фейкових новин
Інформаційна війна є невід'ємною частиною протистояння України і Росії. Неспроможні здолати ЗСУ на полі бою, окупанти вдаються до викиду фейкових новин з метою скомпрометувати Україну, її Президента, уряд і Збройні сили.
Список фейкових новин за минулий тиждень оприлюднив Центр протидії дезінформації.
Якими фейками українців годували на цьому тижні
На цьому тижні (з 07.08 по 13.08) зафіксував сім випадків викиду дезінформації:
- оголошення від імені правлячої партії Польщі, в якому вона просить українців віддати Львів за допомогу у війні з Росією;
- згода України на мирні переговори з РФ до моменту деокупації всієї української території на переговорах у Саудівській Аравії;
- заява міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що Україна планує мобілізувати 30 тисяч етнічних українців у Канаді;
- фото наказу, в якому командир військової частини А-7053 забороняє видавати боєприпаси новоприбулим мобілізованим через випадки суїциду;
- поява фейкових акаунтів оперативного командування "Південь" у соціальних мережах;
- відео з рекламою у Нью-Йорку, де зображений В. Зеленський з підписом "Я заробив у 10 разів більше, ніж фільм "Барбі";
- поширення лептоспірозу серед військових 103 ОБр ТРо.
Раніше ми розповідали, в українській розвідці роз’яснили, як протидіяти ворожим ботам.
Нагадуємо, інформаційні агенції РФ планують новий етап пропаганди щодо України. В українських ЗМІ очікуються матеріали на теми: "Хто хабарі бере, а хто на фронт іде", "Політичний спаринг: коли почнеться бій?", "Тушіть світло — виборів не буде", "Так воєнний чи мирний час?" тощо.