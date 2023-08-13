Інформаційна війна триває: ЦПД оприлюднив новий список фейкових новин

Жінка читає новини з телефона. Фото: РІК

Інформаційна війна є невід'ємною частиною протистояння України і Росії. Неспроможні здолати ЗСУ на полі бою, окупанти вдаються до викиду фейкових новин з метою скомпрометувати Україну, її Президента, уряд і Збройні сили.

Список фейкових новин за минулий тиждень оприлюднив Центр протидії дезінформації.

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На цьому тижні (з 07.08 по 13.08) зафіксував сім випадків викиду дезінформації:

оголошення від імені правлячої партії Польщі, в якому вона просить українців віддати Львів за допомогу у війні з Росією;

згода України на мирні переговори з РФ до моменту деокупації всієї української території на переговорах у Саудівській Аравії;

заява міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що Україна планує мобілізувати 30 тисяч етнічних українців у Канаді;

фото наказу, в якому командир військової частини А-7053 забороняє видавати боєприпаси новоприбулим мобілізованим через випадки суїциду;

поява фейкових акаунтів оперативного командування "Південь" у соціальних мережах;

відео з рекламою у Нью-Йорку, де зображений В. Зеленський з підписом "Я заробив у 10 разів більше, ніж фільм "Барбі";

поширення лептоспірозу серед військових 103 ОБр ТРо.

Раніше ми розповідали, в українській розвідці роз’яснили, як протидіяти ворожим ботам.

Нагадуємо, інформаційні агенції РФ планують новий етап пропаганди щодо України. В українських ЗМІ очікуються матеріали на теми: "Хто хабарі бере, а хто на фронт іде", "Політичний спаринг: коли почнеться бій?", "Тушіть світло — виборів не буде", "Так воєнний чи мирний час?" тощо.