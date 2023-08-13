Информационная война продолжается: ЦПД обнародовал новый список фейковых новостей
Информационная война — неотъемлемая часть противостояния Украины и России. Неспособные одолеть ВСУ на поле боя, оккупанты прибегают к выбросу фейковых новостей с целью скомпрометировать Украину, ее Президента, правительство и Вооруженные силы.
Список фейковых новостей за прошлую неделю обнародовал Центр противодействия дезинформации.
Какими фейками украинцев кормили на этой неделе
На этой неделе (с 07.08 по 13.08) зафиксировал семь случаев выброса дезинформации:
- объявление от имени правящей партии Польши, в котором она просит украинцев отдать Львов за помощь в войне с Россией;
- согласие Украины на мирные переговоры с РФ до момента деоккупации всей украинской территории на переговорах в Саудовской Аравии;
- заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина планирует мобилизовать 30 тысяч украинцев в Канаде;
- фото приказа, в котором командир воинской части А-7053 запрещает выдавать боеприпасы новоприбывшим мобилизованным из-за суицида;
- появление фейковых аккаунтов оперативного командования "Юг" в социальных сетях;
- видео с рекламой в Нью-Йорке, где изображен В. Зеленский с подписью "Я заработал в 10 раз больше, чем фильм "Барби";
- распространение лептоспироза среди военных 103 обр ТрО.
Раньше мы рассказывали, в украинской разведке разъяснили, как противодействовать вражеским ботам.
Напоминаем, информационные агентства РФ планируют новый этап пропаганды по Украине. В украинских СМИ ожидаются материалы по темам: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет — выборов не будет", "Так военное или мирное время?" тому подобное.