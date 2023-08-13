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Информационная война продолжается: ЦПД обнародовал новый список фейковых новостей

13 августа 2023 17:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Информационная война продолжается: ЦПД обнародовал новый список фейковых новостей
Женщина читает новости с телефона. Фото: ГОД
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Информационная война — неотъемлемая часть противостояния Украины и России. Неспособные одолеть ВСУ на поле боя, оккупанты прибегают к выбросу фейковых новостей с целью скомпрометировать Украину, ее Президента, правительство и Вооруженные силы.

Список фейковых новостей за прошлую неделю обнародовал Центр противодействия дезинформации.

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На этой неделе (с 07.08 по 13.08) зафиксировал семь случаев выброса дезинформации:

  • объявление от имени правящей партии Польши, в котором она просит украинцев отдать Львов за помощь в войне с Россией;
  • согласие Украины на мирные переговоры с РФ до момента деоккупации всей украинской территории на переговорах в Саудовской Аравии;
  • заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина планирует мобилизовать 30 тысяч украинцев в Канаде;
  • фото приказа, в котором командир воинской части А-7053 запрещает выдавать боеприпасы новоприбывшим мобилизованным из-за суицида;
  • появление фейковых аккаунтов оперативного командования "Юг" в социальных сетях;
  • видео с рекламой в Нью-Йорке, где изображен В. Зеленский с подписью "Я заработал в 10 раз больше, чем фильм "Барби";
  • распространение лептоспироза среди военных 103 обр ТрО.

Раньше мы рассказывали, в украинской разведке разъяснили, как противодействовать вражеским ботам.

Напоминаем, информационные агентства РФ планируют новый этап пропаганды по Украине. В украинских СМИ ожидаются материалы по темам: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет — выборов не будет", "Так военное или мирное время?" тому подобное.

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