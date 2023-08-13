Информационная война продолжается: ЦПД обнародовал новый список фейковых новостей

Женщина читает новости с телефона. Фото: ГОД

Информационная война — неотъемлемая часть противостояния Украины и России. Неспособные одолеть ВСУ на поле боя, оккупанты прибегают к выбросу фейковых новостей с целью скомпрометировать Украину, ее Президента, правительство и Вооруженные силы.

Список фейковых новостей за прошлую неделю обнародовал Центр противодействия дезинформации.

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На этой неделе (с 07.08 по 13.08) зафиксировал семь случаев выброса дезинформации:

объявление от имени правящей партии Польши, в котором она просит украинцев отдать Львов за помощь в войне с Россией;

согласие Украины на мирные переговоры с РФ до момента деоккупации всей украинской территории на переговорах в Саудовской Аравии;

заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина планирует мобилизовать 30 тысяч украинцев в Канаде;

фото приказа, в котором командир воинской части А-7053 запрещает выдавать боеприпасы новоприбывшим мобилизованным из-за суицида;

появление фейковых аккаунтов оперативного командования "Юг" в социальных сетях;

видео с рекламой в Нью-Йорке, где изображен В. Зеленский с подписью "Я заработал в 10 раз больше, чем фильм "Барби";

распространение лептоспироза среди военных 103 обр ТрО.

Раньше мы рассказывали, в украинской разведке разъяснили, как противодействовать вражеским ботам.

Напоминаем, информационные агентства РФ планируют новый этап пропаганды по Украине. В украинских СМИ ожидаются материалы по темам: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет — выборов не будет", "Так военное или мирное время?" тому подобное.