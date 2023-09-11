Ремонт укриттів у Києві: інспекція

Діти в укритті школи у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві відбулася інспекція відремонтованих укриттів у школах та дитячих садочках за участі народних депутатів України. В рамках проєкту було відремонтовано близько 30 укриттів по Україні, серед яких і дороговартісний проєкт у дитячому садочку столиці.

Проінспектувала укриття і команда Новини.LIVE.

Читайте також:

Пофарбовані стіни, проведені комунікації та нові меблі. Такий вигляд має укриття школи в Оболонському районі Києва. Його та ще близько 30 укриттів за літо встигла побудувати команда нардепа Андрія Богданця за гроші благодійників.

Укриття у столичній школі. Фото: Новини.LIVE

Політики сподіваються, що укриття слугуватимуть не лише захистом від ворожих ракет, а будуть використовуватися як центри дозвілля.

Іграшки в укритті в дитячому садочку. Фото: Новини.LIVE

Інспекція перевірила не лише візуальну складову ремонту, а і безпечність. Підтвердили, що всі меблі та іграшки сертифіковані і можуть використовуватися дітьми. Проінспектували разом із журналістами навіть вміст аптечок.

Вміст аптечки в укритті. Фото: Новини.LIVE

Одним із найдорожчих проєктів виявився ремонт укриття в дитячому садочку. Там очі розбігаються від кількості іграшок — малечі точно буде чим зайнятися під час тривоги.

Нагадаємо, у Києві відсторонили від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА, яка підозрюється у розтраті бюджетних коштів. Таке рішення задовольнив Голосіївський районний суд столиці.