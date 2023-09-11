Ремонт укриттів у Києві: інспекція

Інспекція відремонтованих укриттів: який вигляд має ремонт за 4 млн грн
У Києві відбулася інспекція відремонтованих укриттів у школах та дитячих садочках за участі народних депутатів України. В рамках проєкту було відремонтовано близько 30 укриттів по Україні, серед яких і дороговартісний проєкт у дитячому садочку столиці.
Проінспектувала укриття і команда Новини.LIVE.
Пофарбовані стіни, проведені комунікації та нові меблі. Такий вигляд має укриття школи в Оболонському районі Києва. Його та ще близько 30 укриттів за літо встигла побудувати команда нардепа Андрія Богданця за гроші благодійників.
Політики сподіваються, що укриття слугуватимуть не лише захистом від ворожих ракет, а будуть використовуватися як центри дозвілля.
Інспекція перевірила не лише візуальну складову ремонту, а і безпечність. Підтвердили, що всі меблі та іграшки сертифіковані і можуть використовуватися дітьми. Проінспектували разом із журналістами навіть вміст аптечок.
Одним із найдорожчих проєктів виявився ремонт укриття в дитячому садочку. Там очі розбігаються від кількості іграшок — малечі точно буде чим зайнятися під час тривоги.
Нагадаємо, у Києві відсторонили від посади начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА, яка підозрюється у розтраті бюджетних коштів. Таке рішення задовольнив Голосіївський районний суд столиці.