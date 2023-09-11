Ремонт укрытий в Киеве: инспекция

Дети в укрытии школы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прошла инспекция отремонтированных укрытий в школах и детских садах с участием народных депутатов Украины. В рамках проекта было отремонтировано около 30 укрытий по Украине, среди которых и дорогостоящий проект в детском саду столицы.

Проинспектировала укрытие и команда Новини.LIVE.

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Окрашены стены, проведены коммуникации и новая мебель. Так выглядит укрытие школы в Оболонском районе Киева. Его и еще около 30 укрытий за лето успела построить команда нардепа Андрея Богданца за деньги благотворителей.

Укрытие в столичной школе. Фото: Новини.LIVE

Политики надеются, что укрытия будут служить не только защитой от вражеских ракет, но и будут использоваться как центры досуга.

Игрушки в укрытии в детском саду. Фото: Новини.LIVE

Инспекция проверила не только визуальную составляющую ремонта, но и безопасность. Подтвердили, что вся мебель и игрушки сертифицированы и могут использоваться детьми. Проинспектировали вместе с журналистами даже содержание аптечек.

Содержимое аптечки в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Одним из самых дорогих проектов оказался ремонт укрытия в детском саду. Там глаза разбегаются от количества игрушек — детям точно будет чем заняться во время тревоги.

Напомним, в Киеве отстранили от должности начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА, подозреваемую в растрате бюджетных средств. Такое решение удовлетворил Голосеевский районный суд столицы.