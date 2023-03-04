День народження Володимира Івасюка 4 березня — цікаві факти про легендарного композитора

Володимир Івасюк

Видатному українському композитору Володимиру Івасюку 4 березня могло б виповнитися 74 роки. За 30 років свого життя він написав понад сотню пісень. Його "Червону руту" переспівують і досі.

Новини.LIVE зібрали до дня народження одного з основоположників української естрадної музики цікаві факти про його життя.

Цікаві факти про Володимира Івасюка

4 березня 1949 року у Кіцмані Чернівецької області в сім'ї вчителів Михайла та Софії Івасюків народився відомий композитор, автор безсмертної "Червоної рути" Володимир Івасюк.

Хлопчика назвали Володимиром — на честь батькових улюблених поетів Сосюри та Самійленка.

Змалечку він тягнувся до музики, в три роки найбільшим задоволенням були репетиції вчительського хору, куди його брали батьки. З п’яти сам починає вчитися грати на скрипці. Музичну школу в Кіцмані відкрили за клопотаннями Михайла Івасюка та інших батьків.

Івасюк змалечку тягнувся до музики

Володимиру Івасюку "світила" золота медаль, якби не прикрий випадок: у десятому класі він з друзями гуляли парком, і хтось закинув картуз на гіпсовий бюст Леніна. При спробі зняти незакріплений бюст упав із постаменту і розбився. Усі потрапили до міліції, було відкрито "Справу Володимира Івасюка", постало питання про виключення його із комсомолу, вигнання зі школи. Зрештою, скандал зам’яли, але в атестаті з’явилися четвірки з історії СРСР та суспільствознавства.

Володимир Івасюк у студентські роки

Ця ж історія завадила йому стати студентом Чернівецького медичного інституту попри блискуче складені вступні іспити. Хтось доніс про "справу" і 31 серпня 1966 року замість студентського квитка його чекали звинувачення, що він "нечесним шляхом пробрався у лави радянських студентів" і наказ про виключення. Лише через рік, отримавши рекомендацію від заводу "Легмаш", Івасюк став студентом медінституту.

Багато пісень Володимир Івасюк писав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів, а тому відомі колективи не мали права брати їх до репертуару. Попри це пісні Івасюка перемагали на багатьох конкурсах в СРСР та за кордоном, їх співали від Камчатки до Чорного моря, а "Червона рута" стала справжнім світовим шлягером.

У Володимира Івасюка було дві освіти. Після закінчення Чернівецького медичного університету він вступив до Львівської консерваторії на композиторське відділення. Його професором був Анатолій Кос-Анатольський.

Юний Івасюк. Фото: ivasyuk.org.ua

У Володимира Івасюка була дивовижна працездатність. Як згадував співак Ігор Кушплер, одного разу за ніч він написав оркестрову партитуру для 60 інструментів по пам’яті.

Телевізійні фільми "Червона рута" та "Пісня завжди з нами" принесли Івасюкові шалену популярність, хоча це призвело до виключення його з консерваторії через пропуски. Щоб поновитися, Івасюк звертається до психіатричної клініки (це була єдина змога отримати "виправдання" пропускам, і до такої практики вдавалося багато творчих людей). Пізніше цей факт зіграє фатальну роль у хвилі чуток, якою намагалися заглушити голос Івасюкових пісень.

Особисте життя Івасюка

Першим юнацьким коханням Володі була подруга дитинства Людмила Шкуркіна. Вони разом відвідували музичну школу, також Людмила була солісткою ансамблю "Буковинка", який створив Івасюк. Згодом їхні дороги розійшлися — Шкуркіна вступила до Київського театрального інституту, а сім'я Івасюків переїхала до Чернівців. Але Володя їздив у Київ на прем'єри подруги й вони з Людою підтримували приязні стосунки.

Саме їй на шістнадцятиріччя Івасюк написав пісню "А мені шістнадцять літ".

"Для мене цей подарунок надзвичайно дорогий. Я його дуже ціную і зберігаю дотепер альбом, який власноруч зробив для мене Володя — там ноти, вірш та його фотографія", — говорить Шкуркіна.

Івасюк і Людмила Шкуркіна. Фото: ivasyuk.org.ua

Впродовж останніх п'яти років свого життя він був у стосунках з Тетяною Жуковою. Вона була солісткою Львівської опери, що співала пісні, написані композитором-виконавцем. До речі, батьки Івасюка були проти їхніх почуттів, оскільки вважали, що Тетяна мала не зовсім хорошу репутацію.

Володимир Івасюк і Тетяна Жукова

Володимир, за словами його молодшої сестри Оксани, з жінками був дуже галантним.

Для сестри Івасюк присвятив пісню "Колискова для Оксаночки". Він дуже любив її, так само як і грати на скрипці в дитинстві. Сестра навіть говорила, ревнуючи, що не знає, кого він більше любить: "чи мене, чи скрипку".

Таємниця смерті легендарного композитора

Він відмовлявся писати музику на тексти російською мовою та відкрито висловлював свою антирадянську позицію. За це він був під строгим наглядом КДБ. І як наслідок, його життя обірвалося в 30 років. Радянська влада докладала чимало зусиль, аби видати раптову смерть кумира мільйонів українців за самогубство. Легенду нашої естради знайшли повішаним у Брюховицькому лісі, що біля Львова. Це трапилося за 12 років до проголошення незалежності України, у 1979 році.

Влада спробувала видати смерть Івасюка за самогубство. Під цією протекцією партійні боси довго не давали згоди на поховання композитора на Личаківському кладовищі. В газетах заборонили друкувати некрологи і співчуття рідним Івасюка. В день похорон саме на цей час скрізь були призначені комсомольські та партійні збори з обов’язковою явкою, були вказівки із загрозою виключення та звільнення з роботи.

Попри це похорон Володимира Івасюка перетворився на мовчазну акцію протесту. Тисячі львів’ян вийшли на вулиці, щоб провести свого улюбленця в останню путь. В той день у Львові не було жодної квітки — ними була встелена дорога до Личаківського кладовища.

Місце поховання Івасюка

Творчість Івасюка стала символом відродження Української держави. А завдяки його пісням в українців зароджувалося нове зерно волі та самобутності, що колосилося у серцях з покоління в покоління задля становлення унікальної, окремої від росії Української держави.

Нагадаємо, нещодавно прокурор розкрив жахливі подробиці смерті Володимира Івасюка.