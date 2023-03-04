День рождения Владимира Ивасюка 4 марта — интересные факты о легендарном композиторе

Владимир Ивасюк

Выдающемуся украинскому композитору Владимиру Ивасюку 4 марта могло бы исполниться 74 года. За 30 лет своей жизни он написал более сотни песен. Его "Червону руту" перепевают до сих пор.

Новини.LIVE собрали ко дню рождения одного из основателей украинской эстрадной музыки интересные факты о его жизни.

Интересные факты о Владимире Ивасюке

4 марта 1949 в Кицмане Черновицкой области в семье учителей Михаила и Софии Ивасюков родился известный композитор, автор бессмертной "Червоної рути" Владимир Ивасюк.

Мальчика назвали Владимиром — в честь любимых отцов поэтов Сосюры и Самойленко.

С детства он тянулся к музыке, в три года величайшим удовольствием были репетиции учительского хора, куда его брали родители. С пяти сам начинает учиться играть на скрипке. Музыкальную школу в Кицмане открыли по ходатайствам Михаила Ивасюка и других родителей.

Ивасюк с детства тянулся к музыке

Владимиру Ивасюку "светила" золотая медаль, если бы не досадный случай: в десятом классе он с друзьями гуляли по парку, и кто-то забросил картуз на гипсовый бюст Ленина. При попытке снять незакрепленный бюст упал с постамента и разбился. Все попали в милицию, было открыто "Дело Владимира Ивасюка", встал вопрос об исключении его из комсомола, изгнании из школы. В конце концов скандал замяли, но в аттестате появились четверки по истории СССР и обществознанию.

Владимир Ивасюк в студенческие годы

Эта же история помешала ему стать студентом Черновицкого медицинского института, несмотря на блестяще сданные вступительные экзамены. Кто-то донес о "деле" и 31 августа 1966 г. вместо студенческого билета его ждали обвинения, что он "нечестным путем пробрался в ряды советских студентов" и приказ об исключении. Лишь через год, получив рекомендацию от завода "Легмаш", Ивасюк стал студентом мединститута.

Многие песни Владимир Ивасюк писал под псевдонимом, поскольку не был членом союза композиторов, поэтому известные коллективы не имели права брать их в репертуар. Несмотря на это, песни Ивасюка побеждали на многих конкурсах в СССР и за рубежом, их пели от Камчатки до Черного моря, а "Червона рута" стала настоящим мировым шлягером.

У Владимира Ивасюка было два образования. После окончания Черновицкого медицинского университета он поступил во Львовскую консерваторию на композиторское отделение. Его профессором был Анатолий Кос-Анатольский.

Юный Ивасюк. Фото: ivasyuk.org.ua

У Владимира Ивасюка была удивительная работоспособность. Как вспоминал певец Игорь Кушплер, однажды за ночь он написал оркестровую партитуру для 60 инструментов по памяти.

Телевизионные фильмы "Червона рута" и "Песня всегда с нами" принесли Ивасюку безумную популярность, хотя это привело к исключению его из консерватории из-за пропусков. Чтобы восстановиться, Ивасюк обращается в психиатрическую клинику (это была единственная возможность получить "оправдание" пропусков, и к такой практике прибегало много творческих людей). Позже этот факт сыграет роковую роль в волне слухов, которой пытались заглушить голос песен Ивасюка.

Личная жизнь Ивасюка

Первой юношеской любовью Володи была подруга детства Людмила Шкуркина. Они вместе посещали музыкальную школу, также Людмила была солисткой ансамбля "Буковинка", созданного Ивасюком. Впоследствии их дороги разошлись — Шкуркина поступила в Киевский театральный институт, а семья Ивасюков переехала в Черновцы. Но Володя ездил в Киев на премьеры подруги и они с Людой поддерживали дружеские отношения.

Именно ей на шестнадцатилетие Ивасюк написал песню "А мне шестнадцать лет".

"Для меня этот подарок очень дорогой. Я его очень ценю и храню до сих пор альбом, который собственноручно сделал для меня Володя — там ноты, стихотворение и его фотография", — говорит Шкуркина.

Ивасюк и Людмила Шкуркина. Фото: ivasyuk.org.ua

За последние пять лет своей жизни он был в отношениях с Татьяной Жуковой. Она была солисткой Львовской оперы, певшей песни, написанные композитором-исполнителем. Кстати, родители Ивасюка были против их чувств, поскольку считали, что у Татьяны была не совсем хорошая репутация.

Владимир Ивасюк и Татьяна Жукова

Владимир, по словам младшей сестры Оксаны, с женщинами был очень галантным.

Для сестры Ивасюк посвятил песню "Колыбельная для Оксаночки". Он очень любил ее, равно как и играть на скрипке в детстве. Сестра даже говорила, ревнуя, что не знает, кого он больше любит: или меня, или скрипку.

Тайна смерти легендарного композитора

Он отказывался писать музыку на тексты на русском и открыто выражал свою антисоветскую позицию. За это он был под строгим наблюдением КГБ. И как следствие, его жизнь оборвалась в 30 лет. Советские власти прилагали немало усилий, чтобы выдать внезапную смерть кумира миллионов украинцев за самоубийство. Легенду нашей эстрады нашли повешенным в Брюховицком лесу возле Львова. Это произошло за 12 лет до провозглашения независимости Украины в 1979 году.

Власти попытались выдать смерть Ивасюка за самоубийство. Под этой протекцией партийные боссы долго не давали согласия на погребение композитора на Лычаковском кладбище. В газетах запретили печатать некрологи и соболезнования родным Ивасюка. В день похорон именно в это время везде было назначено комсомольское и партийное собрание с обязательной явкой, были указания с угрозой исключения и увольнения с работы.

Несмотря на это, похороны Владимира Ивасюка превратились в молчаливую акцию протеста. Тысячи львовян вышли на улицы, чтобы провести своего любимца в последний путь. В тот день во Львове не было ни одного цветка — ими была устлана дорога к Лычаковскому кладбищу.

Место захоронения Ивасюка

Творчество Ивасюка стало символом возрождения украинского государства. А благодаря его песням у украинцев зарождалось новое зерно воли и самобытности, колосившееся в сердцах из поколения в поколение для становления уникального, отдельного от россии Украинского государства.

Напомним, недавно прокурор раскрыл ужасающие подробности смерти Владимира Ивасюка.

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