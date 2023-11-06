Ірландія хоче скоротити кількість українських біженців у країні, — ЗМІ

Українські біженці у Ірландії. Фото: novoeizdanie.com

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар висловився про необхідність ухвалення дій для зниження інтенсивності міграційного потоку до країни. До кінця 2023 року планується запровадити зобов'язання для українських переселенців покривати витрати на своє житло самостійно.

Про це повідомляє Irish Time.

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Лідер ірландської держави наголосив на важливості запозичення міжнародного досвіду, відповідно до якого не надається безоплатне проживання біженцям на невизначений термін. Також підкреслюється намір влади переглянути систему соціальних виплат, щоб стимулювати працевлаштування серед біженців.

Варадкар наголосив, що країна зіткнулася з гострою нестачею житла, розповівши про розміщення в нестандартних умовах — у тому числі в наметах та контейнерах — понад сотню тисяч людей за останні два роки.

Проте глава ірландського уряду Лео Варадкар наголосив, що двері для українців залишаться відчиненими; нікому з українців, які прибувають до Ірландії, в'їзд відмовлений не буде.

"Відмову не буде, це не станеться. Але поточна ситуація характеризується надзвичайно високими показниками, які створюють значну напругу", — додав він.

Своєю чергою, біженка з України Ірина Мажак уже закликала земляків активніше шукати роботу в Ірландії замість того, щоб покладатися на державну допомогу.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина стала другою країною після Польщі за кількістю біженців, які втекли від війни . Наразі українці там намагаються працевлаштуватися.