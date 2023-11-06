Ирландия хочет сократить количество украинских беженцев в стране, — СМИ
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар высказался о необходимости принятия действий для снижения интенсивности миграционного потока в страну. К концу 2023 года планируется ввести обязательство для украинских переселенцев покрывать расходы на свое жилье самостоятельно.
Об этом сообщает Irish Times.
Ирландия хочет снизить поток украинских беженцев
Лидер ирландского государства отметил важность заимствования международного опыта, в соответствии с которым не предоставляется безвозмездного проживания беженцам на неопределенный срок. Также подчеркивается намерение властей пересмотреть систему социальных выплат, чтобы стимулировать трудоустройство среди прибывших беженцев.
Варадкар подчеркнул, что страна столкнулась с острой нехваткой жилья, рассказав о размещении в нестандартных условиях — в том числе в палатках и контейнерах — более сотни тысяч человек за последние два года.
Тем не менее глава ирландского правительства Лео Варадкар подчеркнул, что двери для украинцев останутся открытыми; никому из прибывающих в Ирландию украинцев въезд отказан не будет.
"Отказа не последует, это не случится. Но текущая ситуация характеризуется чрезвычайно высокими показателями, которые создают значительное напряжение", — добавил он.
В свою очередь, беженка из Украины Ирина Мажак уже призвала соотечественников активнее искать работу в Ирландии, вместо того чтобы полагаться на государственные пособия.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала второй страной после Польши по количеству сбежавших от войны беженцев. Сейчас украинцы там пытаются трудоустроиться.
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