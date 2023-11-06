Ирландия хочет сократить количество украинских беженцев в стране, — СМИ

Украинские беженцы в Ирландии. Фото: novoeizdanie.com

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар высказался о необходимости принятия действий для снижения интенсивности миграционного потока в страну. К концу 2023 года планируется ввести обязательство для украинских переселенцев покрывать расходы на свое жилье самостоятельно.

Об этом сообщает Irish Times.

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Лидер ирландского государства отметил важность заимствования международного опыта, в соответствии с которым не предоставляется безвозмездного проживания беженцам на неопределенный срок. Также подчеркивается намерение властей пересмотреть систему социальных выплат, чтобы стимулировать трудоустройство среди прибывших беженцев.

Варадкар подчеркнул, что страна столкнулась с острой нехваткой жилья, рассказав о размещении в нестандартных условиях — в том числе в палатках и контейнерах — более сотни тысяч человек за последние два года.

Тем не менее глава ирландского правительства Лео Варадкар подчеркнул, что двери для украинцев останутся открытыми; никому из прибывающих в Ирландию украинцев въезд отказан не будет.

"Отказа не последует, это не случится. Но текущая ситуация характеризуется чрезвычайно высокими показателями, которые создают значительное напряжение", — добавил он.

В свою очередь, беженка из Украины Ирина Мажак уже призвала соотечественников активнее искать работу в Ирландии, вместо того чтобы полагаться на государственные пособия.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала второй страной после Польши по количеству сбежавших от войны беженцев. Сейчас украинцы там пытаются трудоустроиться.