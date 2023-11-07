Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Юрист пояснив, чи відшкодує страхова пошкодження житла через "прильоти" arrow

Юрист пояснив, чи відшкодує страхова пошкодження житла через "прильоти"

7 листопада 2023 13:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Юрист пояснив, чи відшкодує страхова пошкодження житла через "прильоти"
Ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

З початку повномасштабної війни кожного дня існує загроза "прильотів" у житлові будинки. Тому українці частіше почали цікавитися страхуванням свого житла.

Про те, як працює страхування житла під час війни розповів провідний юрисконсульт Nota Group Юрій Бойко у коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Чи покриває страхування на житло руйнування від "прильотів"

Юрист пояснив, що Закон України "Про страхування" передбачає, що страхові компанії здійснюють страхові виплати, якщо настають страхові випадки, передбачені договором.

Якщо у документі вказано, що спричинені пошкоджені внаслідок воєнних дій — це страховий випадок, то страхова компанія зобов’язана здійснити виплату у разі настання такої події. В інших випадках страховик не зобов’язаний здійснювати виплати у разі пошкодження житла, що спричинені війною.

Проте, за словами Бойка, наразі страхові компанії відмовляються надавати такі послуги як страхування ризиків спричинення збитків унаслідок бойових дій.

"Отже, отримати компенсацію від страхової у разі "прильоту" зараз неможливо", — зазначив він.

Водночас в Україні продовжують страхувати житло на випадок грабування, затоплення, вибуху або пожежі. Також страхують цивільну відповідальність перед сусідами. Наприклад, на випадок їх затоплення.

Нагадаємо, що 7 листопада росіяни здійснили обстріл Кривого Рогу. Зафіксовано "приліт" по інфраструктурному об'єкту поблизу міста. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі