Юрист пояснив, чи відшкодує страхова пошкодження житла через "прильоти"
З початку повномасштабної війни кожного дня існує загроза "прильотів" у житлові будинки. Тому українці частіше почали цікавитися страхуванням свого житла.
Про те, як працює страхування житла під час війни розповів провідний юрисконсульт Nota Group Юрій Бойко у коментарі РБК-Україна.
Чи покриває страхування на житло руйнування від "прильотів"
Юрист пояснив, що Закон України "Про страхування" передбачає, що страхові компанії здійснюють страхові виплати, якщо настають страхові випадки, передбачені договором.
Якщо у документі вказано, що спричинені пошкоджені внаслідок воєнних дій — це страховий випадок, то страхова компанія зобов’язана здійснити виплату у разі настання такої події. В інших випадках страховик не зобов’язаний здійснювати виплати у разі пошкодження житла, що спричинені війною.
Проте, за словами Бойка, наразі страхові компанії відмовляються надавати такі послуги як страхування ризиків спричинення збитків унаслідок бойових дій.
"Отже, отримати компенсацію від страхової у разі "прильоту" зараз неможливо", — зазначив він.
Водночас в Україні продовжують страхувати житло на випадок грабування, затоплення, вибуху або пожежі. Також страхують цивільну відповідальність перед сусідами. Наприклад, на випадок їх затоплення.
Нагадаємо, що 7 листопада росіяни здійснили обстріл Кривого Рогу. Зафіксовано "приліт" по інфраструктурному об'єкту поблизу міста. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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