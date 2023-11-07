Юрист пояснив, чи відшкодує страхова пошкодження житла через "прильоти"

Ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня. Фото: Wikipedia

З початку повномасштабної війни кожного дня існує загроза "прильотів" у житлові будинки. Тому українці частіше почали цікавитися страхуванням свого житла.

Про те, як працює страхування житла під час війни розповів провідний юрисконсульт Nota Group Юрій Бойко у коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Чи покриває страхування на житло руйнування від "прильотів"

Юрист пояснив, що Закон України "Про страхування" передбачає, що страхові компанії здійснюють страхові виплати, якщо настають страхові випадки, передбачені договором.

Якщо у документі вказано, що спричинені пошкоджені внаслідок воєнних дій — це страховий випадок, то страхова компанія зобов’язана здійснити виплату у разі настання такої події. В інших випадках страховик не зобов’язаний здійснювати виплати у разі пошкодження житла, що спричинені війною.

Проте, за словами Бойка, наразі страхові компанії відмовляються надавати такі послуги як страхування ризиків спричинення збитків унаслідок бойових дій.

"Отже, отримати компенсацію від страхової у разі "прильоту" зараз неможливо", — зазначив він.

Водночас в Україні продовжують страхувати житло на випадок грабування, затоплення, вибуху або пожежі. Також страхують цивільну відповідальність перед сусідами. Наприклад, на випадок їх затоплення.

Нагадаємо, що 7 листопада росіяни здійснили обстріл Кривого Рогу. Зафіксовано "приліт" по інфраструктурному об'єкту поблизу міста. На щастя, обійшлося без постраждалих.