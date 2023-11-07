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Юрист объяснил, возместит ли страховое повреждение жилья из-за "прилетов"

7 ноября 2023 13:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Юрист объяснил, возместит ли страховое повреждение жилья из-за "прилетов"
Ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С начала полномасштабной войны каждый день существует угроза "прилетов" в жилые дома. Потому украинцы чаще стали интересоваться страхованием своего жилья.

О том, как работает страхование жилья во время войны, рассказал ведущий юрисконсульт Nota Group Юрий Бойко в комментарии РБК-Украина.

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Юрист пояснил, что Закон Украины "О страховании" предусматривает, что страховые компании производят страховые выплаты, если наступают страховые случаи, предусмотренные договором.

Если в документе указано, что причиненные повреждения в результате военных действий — это страховой случай, то страховая компания обязана произвести выплату в случае наступления такого события. В других случаях страховщик не обязан производить выплаты в случае повреждения жилья, вызванных войной.

Однако, по словам Бойко, страховые компании отказываются предоставлять такие услуги как страхование рисков причинения ущерба вследствие боевых действий.

"Итак, получить компенсацию от страховой в случае "прилета" сейчас невозможно", — отметил он.

В то же время в Украине продолжают страховать жилье на случай грабежа, затопления, взрыва или пожара. Также страхуют гражданскую ответственность перед соседями. К примеру, на случай их затопления.

Напомним, что 7 ноября россияне совершили обстрел Кривого Рога. Зафиксирован "прилет" по инфраструктурному объекту вблизи города. К счастью, обошлось без пострадавших.

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