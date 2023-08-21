Юрист пояснив, чим національне посвідчення водія відрізнається від міжнародного

Жінка з посвідченням водія. Фото: Ukr.Media

На сьогоднішінй день існують національне і міжнародне посвідчення водія. І вони є різними документами.

Цю різницю пояснили на Telegram-каналі "Ти ж юрист".

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"Національне посвідчення водія вперше видається після складання іспитів у сервісному центрі МВС. Друкується на пластиковому бланку. Міжнародне — фактично є додатком до національного посвідчення водія та окремо від національного не діє. Виготовляється у формі паперової книжечки", — пояснили у повідомленні.



Всі зразки українських національних посвідчень водія зараз дійсні на території України і вимоги змінювати їх немає. Але можна за бажанням.



Що ж до міжнародного посвідчення водія — то його необхідно змінювати кожні 3 роки, а отримувати його варто для виїзду до тих країн, які є підписантами Женевської конвенції, зокрема, Австралія, Японія, Канада, Індія.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України офіційно спростувало повідомлення, буцімто з 20 серпня для перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах потрібно подавати довідку з військового комісаріату. Цього робити не потрібно.