Юрист объяснил, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного
На сегодняшний день существуют национальное и международное водительское удостоверение. И они являются разными документами.
Эту разницу объяснили на Telegram-канале "Ты же юрист".
Какая разница между двумя документами
"Национальное водительское удостоверение впервые выдается после сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. Печатается на пластиковом бланке. Международное — фактически является приложением к национальному водительскому удостоверению и отдельно от национального не действует. Изготавливается в форме бумажной книжечки" , — пояснили в сообщении.
Все образцы украинских национальных водительских удостоверений сейчас действительны на территории Украины и требования изменять их нет. Но можно по желанию.
Что же касается международного водительского удостоверения — то его необходимо менять каждые 3 года, а получать его стоит для выезда в те страны, которые являются подписантами Женевской конвенции, в частности, Австралия, Япония, Канада, Индия.
Напомним, Министерство внутренних дел Украины официально опровергло сообщение, что с 20 августа для перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах нужно подавать справку из военного комиссариата. Этого делать не нужно.