Юрист объяснил, чем национальное водительское удостоверение отличается от международного

Женщина с водительским удостоверением. Фото: Ukr.Media

На сегодняшний день существуют национальное и международное водительское удостоверение. И они являются разными документами.

Эту разницу объяснили на Telegram-канале "Ты же юрист".

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"Национальное водительское удостоверение впервые выдается после сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. Печатается на пластиковом бланке. Международное — фактически является приложением к национальному водительскому удостоверению и отдельно от национального не действует. Изготавливается в форме бумажной книжечки" , — пояснили в сообщении.



Все образцы украинских национальных водительских удостоверений сейчас действительны на территории Украины и требования изменять их нет. Но можно по желанию.



Что же касается международного водительского удостоверения — то его необходимо менять каждые 3 года, а получать его стоит для выезда в те страны, которые являются подписантами Женевской конвенции, в частности, Австралия, Япония, Канада, Индия.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины официально опровергло сообщение, что с 20 августа для перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах нужно подавать справку из военного комиссариата. Этого делать не нужно.