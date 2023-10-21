Виїзд дітей за кордон — чи потрібен дозвіл обох батьків

Дівчинка тримає чоловіка за руку. Фото: freepik.com

З початком повномасштабного вторгнення та введенням воєнного стану в Україні змінилися деякі закони та правила, зокрема й щодо перетину кордону. Так, від 24 лютого 2022 року не потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини з країни.

Керуючі партнери юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександр Курявий та Нікіта Муренко розповіли в коментарі Фактам ICTV, чи зазнав цей дозвіл змін.

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Чи потрібна згода обох батьків на виїзд дитини за кордон

"На період воєнного стану виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини, або документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону", — пояснили фахівці.

Зокрема, після досягнення 16 років дитина має право на вільний перетин кордону без дозволу одного з батьків, незалежно від воєнного стану.

Які документи треба мати при собі для перетину кордону з дитиною

Виїзд за кордон дитини до 16 років з кимось із членів родини можливий без нотаріальної згоди одного з батьків. Достатньо мати свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує родинні зв'язки, який можна не завіряти нотаріально.

"Однак у цьому випадку краще окремо передивитися правила перетину кордону тієї країни, у яку плануєте в’їзд, адже у них ймовірні інші вимоги, згідно з якими може знадобитися згода одного з батьків", — додали юристи.

Також якщо дитина перетинає кордон не з родичами, потрібна письмова згода одного з батьків, завірена органом опіки або нотаріально. Крім того, із собою треба мати свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує особу дорослого, який її супроводжує.

Нагадаємо, що попри заборону на перетин кордону чоловіками призовного віку, законодавством були встановлені певні категорії, які мають право покидати територію України, до прикладу, через стан здоров'я, сімейні обставини або професію. А нещодавно до переліку додали нову категорію українців.