Выезд детей за границу — нужно ли разрешение обоих родителей

Девочка держит мужчину за руку. Фото: freepik.com

С началом полномасштабного вторжения и введения военного положения в Украине изменились некоторые законы и правила, в том числе по пересечению границы. Так, с 24 февраля 2022 года не требуется разрешение обоих родителей на выезд ребенка из страны.

Управляющие партнеры юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый и Никита Муренко рассказали в комментарии Фактам ICTV, претерпело ли это разрешение изменений.

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Нужно ли согласие обоих родителей на выезд ребенка за границу

"На период военного положения выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка, или документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы", — пояснили специалисты.

В частности, по достижении 16 лет ребенок имеет право на свободное пересечение границы без разрешения одного из родителей, независимо от военного положения.

Какие документы нужно иметь при себе для пересечения границы с ребенком

Выезд за границу ребенка до 16 лет с кем-либо из членов семьи возможен без нотариального согласия одного из родителей. Достаточно иметь свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий родственные связи, который можно не заверять нотариально.

"Однако в этом случае лучше отдельно пересмотреть правила пересечения границы той страны, в которую планируете въезд, ведь у них возможны другие требования, согласно которым может потребоваться согласие одного из родителей", — добавили юристы.

Также если ребенок пересекает границу не с родственниками, требуется письменное согласие родителя, заверенное органом опеки или нотариально. Кроме того, с собой нужно иметь свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий сопровождающего его взрослого.

Напомним, что, несмотря на запрет на пересечение границы мужчинами призывного возраста, законодательством были установлены определенные категории, имеющие право покидать территорию Украины, к примеру, из-за состояния здоровья, семейных обстоятельств или профессии. А недавно в перечень добавили новую категорию украинцев.