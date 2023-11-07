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Кабмін погодив нову дату святкування Дня протиповітряної оборони, — нардеп

7 листопада 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кабмін погодив нову дату святкування Дня протиповітряної оборони, — нардеп
Протиповітряна оборона України. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні День протиповітряної оборони відзначатимуть 15 листопада. Таке рішення було затверджено Кабінетом Міністрів України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"День протиповітряної оборони відзначатимуть 15 листопада. Сьогодні Кабмін погодив таке рішення", — повідомив нардеп.

При цьому він уточнив, що ще влітку звертався до Президента України Володимира Зеленського із проханням встановити День ППО.

скріншот
Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ворог атакує промислові об'єкти, енергетичну інфраструктуру, зерносховища у всіх регіонах. Тому Україна потребує більшої кількості систем ППО та ракет до них.

Окрім того, Україна отримала додаткові системи ППО NASAMS від партнерів. Вони вже стали на бойове чергування.

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