Кабмін погодив нову дату святкування Дня протиповітряної оборони, — нардеп

Протиповітряна оборона України. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

В Україні День протиповітряної оборони відзначатимуть 15 листопада. Таке рішення було затверджено Кабінетом Міністрів України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"День протиповітряної оборони відзначатимуть 15 листопада. Сьогодні Кабмін погодив таке рішення", — повідомив нардеп.

При цьому він уточнив, що ще влітку звертався до Президента України Володимира Зеленського із проханням встановити День ППО.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ворог атакує промислові об'єкти, енергетичну інфраструктуру, зерносховища у всіх регіонах. Тому Україна потребує більшої кількості систем ППО та ракет до них.

Окрім того, Україна отримала додаткові системи ППО NASAMS від партнерів. Вони вже стали на бойове чергування.