Кабмін погодив нову дату святкування Дня протиповітряної оборони, — нардеп
В Україні День протиповітряної оборони відзначатимуть 15 листопада. Таке рішення було затверджено Кабінетом Міністрів України.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Зміна дати святкування Дня протиповітряної оборони
"День протиповітряної оборони відзначатимуть 15 листопада. Сьогодні Кабмін погодив таке рішення", — повідомив нардеп.
При цьому він уточнив, що ще влітку звертався до Президента України Володимира Зеленського із проханням встановити День ППО.
Нагадаємо, що ворог атакує промислові об'єкти, енергетичну інфраструктуру, зерносховища у всіх регіонах. Тому Україна потребує більшої кількості систем ППО та ракет до них.
Окрім того, Україна отримала додаткові системи ППО NASAMS від партнерів. Вони вже стали на бойове чергування.
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