Кабмин согласовал новую дату празднования Дня противовоздушной обороны, — нардеп
В Украине День Противовоздушной обороны будут отмечать 15 ноября. Такое решение было утверждено Кабинетом министров Украины.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Смена даты празднования Дня противовоздушной обороны
"День противовоздушной обороны будут отмечать 15 ноября. Сегодня Кабмин согласовал такое решение", — сообщил нардеп.
При этом он уточнил, что еще летом обращался к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой установить День ПВО.
Напомним, что враг атакует промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру, зернохранилища во всех регионах. Поэтому Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ракет к ним.
Кроме того, Украина получила дополнительные системы ПВО NASAMS от партнеров. Они уже встали на боевое дежурство.
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