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Кабмин согласовал новую дату празднования Дня противовоздушной обороны, — нардеп

7 ноября 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин согласовал новую дату празднования Дня противовоздушной обороны, — нардеп
Противовоздушная оборона Украины. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине День Противовоздушной обороны будут отмечать 15 ноября. Такое решение было утверждено Кабинетом министров Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"День противовоздушной обороны будут отмечать 15 ноября. Сегодня Кабмин согласовал такое решение", — сообщил нардеп.

При этом он уточнил, что еще летом обращался к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой установить День ПВО. 

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Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, что враг атакует промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру, зернохранилища во всех регионах. Поэтому Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ракет к ним.

Кроме того, Украина получила дополнительные системы ПВО NASAMS от партнеров. Они уже встали на боевое дежурство.

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