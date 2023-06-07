Кабмін виділив майже 850 млн грн на питну воду для чотирьох областей

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Уряд виділяє 846 млн гривень на забезпечення питною водою мешканців чотирьох регіонів, водопостачання яких здійснювалося з Каховського водосховища. Також влада створила штаб з ліквідації наслідків цього російського злочину.

Про це Денис Шмигаль заявив під час чергового засідання Кабінету міністрі України.

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Ліквідація наслідків трагедії

Українська влада розпочала процес ліквідації наслідків катастрофи, спровокованої підривом росіянами Каховської ГЕС.

Створюється штаб з ліквідації, куди увійдуть міністри та їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади і представники низки державних підприємств.

Керівником робіт з ліквідації призначено міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Гроші на воду

Уряд виділив 846 млн грн на термінове забезпечення питною водою мешканців чотирьох українських областей, які постраждали від наслідків злочинних дій РФ.

Йдеться перш за все про Дніпропетровську, Запорізьку і Херсонську області, чиї території безпосередньо зачепила ця трагедія, а також про Миколаївську область, яка теж залежить від питної води з Дніпра.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів уже виділив кошти на будівництво водогону до Нікополя, аби компенсувати втрату води, яку місто отримувало із знищеного росіянами Каховського водосховища.

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.