Кабмин выделил почти 850 млн грн на питьевую воду для четырех областей

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Правительство выделяет 846 млн. гривен на обеспечение питьевой водой жителей четырех регионов, водоснабжение которых осуществлялось из Каховского водохранилища. Также власти создали штаб по ликвидации последствий этого российского преступления.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время очередного заседания Кабинета Министра Украины.

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Ликвидация последствий трагедии

Украинские власти начали процесс ликвидации последствий катастрофы, спровоцированной подрывом россиянами Каховской ГЭС.

Создается штаб по ликвидации, куда войдут министры и заместители, руководители центральных органов исполнительной власти и представители ряда государственных предприятий.

Руководителем работ по ликвидации назначен министр внутренних дел Игорь Клименко.

Деньги на воду

Правительство выделило 846 млн грн на срочное обеспечение питьевой водой жителей четырех украинских областей, пострадавших от последствий преступных действий РФ.

Речь идет прежде всего о Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, чьи территории напрямую затронула эта трагедия, а также о Николаевской области, которая тоже зависит от питьевой воды из Днепра.

Напомним, что Кабинет министров уже выделил средства на строительство водопровода в Никополь, чтобы компенсировать потерю воды, которую город получал из уничтоженного россиянами Каховского водохранилища.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.