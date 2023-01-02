Календар свят на січень 2023 — найважливіші події та дати

У січні 2023 року згідно з церковним календарем відзначатимемо кілька великих релігійних свят

Січень буде місяцем наповненим зимовими святами та важливими датами. Щоб заздалегідь підготуватися до святкових днів та відокремити робочі будні, пропонуємо подивитися календар на перший місяць нового 2023 року.

Новини.LIVE склав детальний календар професійних, міжнародних та церковних свят на січень.

Вихідні дні у січні 2023

Нагадаємо, що Верховна Рада України подовжила воєнний стан до лютого 2023 року. Тому вже відомо, що додаткових вихідних у січні не буде. Робочих днів буде 22. Офіційні вихідні дні в січні 2023 року – це суботи та неділі.

Відповідно всього буде 9 вихідних:

1;

7 та 8;

14 та 15;

21 та 22;

28 та 29 січня.

Календар свят на січень 2023

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у січні:

1 січня — Новий рік;

2 січня — День наукової фантастики, Всесвітній день інтроверта;

3 січня — День народження соломинки для коктейлів;

4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля;

5 січня — Міжнародний розвантажувальний день;

6 січня — Різдвяний святвечір;

7 січня — Різдво Христове;

8 січня — Собор Пресвятої Богородиці;

11 січня — Всесвітній день "Дякую";

12 січня — День українського політв'язня, Всесвітній день дочки;

13 січня — Щедрий вечір;

14 січня — Старий Новий рік, святого Василя;

16 січня — Всесвітній день Бітлз і День льодовика, в Україні, День пам'яті захисників Донецького аеропорту і всіх загиблих воїнів;

17 січня — Всесвітній день снігу;

18 січня — "Голодна кутя" (переддень Водохрещі);

19 січня — Хрещення Господнє (Богоявлення);

20 січня — День Автономної Республіки Крим та День пам'яті захисників Донецького аеропорту;

21 січня — Міжнародний день обіймів;

22 січня — День Соборності та Свободи України;

23 січня — День ручного письма;

24 січня — Міжнародний день освіти, День зовнішньої розвідки України;

25 січня — Тетянин день, День студента;

26 січня — Міжнародний день митника, День працівника контрольно-ревізійної служби України;

27 січня — Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту;

28 січня — Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни;

29 січня — День пам'яті героїв Крут;

30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України;

31 січня — Всесвітній день ювеліра.

Церковний календар на січень 2023

У січні 2023 року згідно з церковним календарем будемо відзначати декілька великих релігійних свят та подій: Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці, Хрещення Господнє.

Детальний православний календар на січень:

1 січня — преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського;

2 січня — святого праведного Іоанна (Пастиря, проповідника, Кронштадського чудотворця);

3 січня — мучениці Юліанії, святителя Петра;

4 січня — святої великомучениці римської Анастасії;

5 січня — мучеників Критських;

6 січня — Святвечір Різдва Христового;

7 січня — Різдво Христове;

8 січня — Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа Тесляра, святого Якова, брата Господнього;

9 січня — першомученика Стефана;

10 січня — день пам'яті 2000 мучеників, спалених у Нікомидії;

11 січня — преподобного Маркелла;

12 січня — мучениці Анісії Солунської;

13 січня — Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки);

14 січня — Обрізання Господнє, святителя Василя Великого;

15 січня — чудотворця Серафима Саровського (закінчення земного життя преподобного);

16 січня — пророка Малахії;

17 січня — Собор 70-ти Апостолів: Якова, Марка, Луки;

18 січня — святвечір Хрещення Господнього;

19 січня — Хрещення Господнє або Богоявлення;

20 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна;

21 січня — преподобного Георгія Хозевіта, преподобної Домніки та Еміліяна ісповідника;

22 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія Чудотворця;

23 січня — святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василія Великого);

24 січня — преподобного Феодосія Великого;

25 січня — день пам'яті мучениці Тетяни Римської, Тетянин день;

26 січня — день пам'яті святих мучеників Єрмила і Стратоніка;

27 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії;

28 січня — преподобного Павла Фівейського;

29 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра;

30 січня — преподобного Антонія Великого;

31 січня — Афанасія та Кирила, святителів Олександрійських.

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