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Календарь на январь 2023: какие важные праздники и даты

2 января 2023 18:26
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на январь 2023 — важнейшие события и даты
В январе 2023 года по церковному календарю отметим несколько больших религиозных праздников
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Январь будет месяцем наполненным зимними праздниками и важными датами. Чтобы предварительно подготовиться к праздничным дням и отделить рабочие будни, предлагаем посмотреть календарь на первый месяц нового 2023 года.

Новости.LIVE составил подробный календарь профессиональных, международных и церковных праздников на январь.

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Выходные дни в январе 2023

Напомним, что Верховная Рада Украины продлила военное положение до февраля 2023 года. Потому уже известно, что дополнительных выходных в январе не будет. Рабочих дней будет 22. Официальные выходные дни в январе 2023 года — субботы и воскресенья.

Соответственно всего будет 9 выходных:

  • 1;
  • 7 и 8;
  • 14 и 15;
  • 21 и 22;
  • 28 и 29 января.

Календарь праздников на январь 2023

Календарь праздников на январь 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в январе:

  • 1 января — Новый год;
  • 2 января — День научной фантастики, Всемирный день интроверта;
  • 3 января — День рождения соломинки для коктейлей;
  • 4 января — Всемирный день азбуки Брайля;
  • 5 января — Международный разгрузочный день;
  • 6 января — Рождественский сочельник;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 8 января — Собор Пресвятой Богородицы;
  • 11 января — Всемирный день "Спасибо";
  • 12 января — День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери;
  • 13 января — Щедрый вечер;
  • 14 января — Старый Новый год, святого Василия;
  • 16 января — Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине, День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов;
  • 17 января — Всемирный день снега;
  • 18 января — "Голодная кутья" (преддверие Крещения);
  • 19 января — Крещение Господне (Богоявление);
  • 20 января — День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта;
  • 21 января — Международный день объятий;
  • 22 января — День Соборности и Свободы Украины;
  • 23 января — День ручного письма;
  • 24 января — Международный день образования, День внешней разведки Украины;
  • 25 января — Татьянин день, День студента;
  • 26 января — Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины;
  • 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;
  • 28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны;
  • 29 января — День памяти героев Крут;
  • 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины;
  • 31 января — Всемирный день ювелира.

Церковный календарь на январь 2023

Церковный календарь на январь 2023

В январе 2023 года по церковному календарю будем отмечать несколько больших религиозных праздников и событий: Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, Крещение Господне.

Подробный православный календарь на январь:

  • 1 января — преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;
  • 2 января — святого праведного Иоанна (Пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);
  • 3 января — мученицы Юлиании, святителя Петра;
  • 4 января — святой великомученицы римской Анастасии;
  • 5 января — мучеников Критских;
  • 6 января — Сочельник Рождества Христова;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 8 января — Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Плотника, святого Иакова, брата Господня;
  • 9 января — первомученика Стефана;
  • 10 января — день памяти 2000 мучеников, сожженных в Никомидии;
  • 11 января — преподобного Маркелла;
  • 12 января — мученицы Анисии Солунской;
  • 13 января — Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);
  • 14 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого;
  • 15 января — чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобной);
  • 16 января — пророка Малахии;
  • 17 января — Собор 70-ти Апостолов: Иакова, Марка, Луки;
  • 18 января — сочельник Крещения Господня;
  • 19 января — Крещение Господне или Богоявление;
  • 20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
  • 21 января — преподобного Георгия Хозевита, преподобной Домники и Эмилиана исповедника;
  • 22 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия Чудотворца;
  • 23 января — святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);
  • 24 января — преподобного Феодосия Великого;
  • 25 января — день памяти мученицы Татьяны Римской, Татьянин день;
  • 26 января – день памяти святых мучеников Ермила и Стратоника;
  • 27 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
  • 28 января — преподобного Павла Фивейского;
  • 29 января — поклонение честным веригам апостола Петра;
  • 30 января — преподобного Антония Великого;
  • 31 января — Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

Подробный православный календарь на январь

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