Календарь праздников на январь 2023 — важнейшие события и даты

В январе 2023 года по церковному календарю отметим несколько больших религиозных праздников

Январь будет месяцем наполненным зимними праздниками и важными датами. Чтобы предварительно подготовиться к праздничным дням и отделить рабочие будни, предлагаем посмотреть календарь на первый месяц нового 2023 года.

Новости.LIVE составил подробный календарь профессиональных, международных и церковных праздников на январь.

Выходные дни в январе 2023

Напомним, что Верховная Рада Украины продлила военное положение до февраля 2023 года. Потому уже известно, что дополнительных выходных в январе не будет. Рабочих дней будет 22. Официальные выходные дни в январе 2023 года — субботы и воскресенья.

Соответственно всего будет 9 выходных:

1;

7 и 8;

14 и 15;

21 и 22;

28 и 29 января.

Календарь праздников на январь 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в январе:

1 января — Новый год;

2 января — День научной фантастики, Всемирный день интроверта;

3 января — День рождения соломинки для коктейлей;

4 января — Всемирный день азбуки Брайля;

5 января — Международный разгрузочный день;

6 января — Рождественский сочельник;

7 января — Рождество Христово;

8 января — Собор Пресвятой Богородицы;

11 января — Всемирный день "Спасибо";

12 января — День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери;

13 января — Щедрый вечер;

14 января — Старый Новый год, святого Василия;

16 января — Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине, День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов;

17 января — Всемирный день снега;

18 января — "Голодная кутья" (преддверие Крещения);

19 января — Крещение Господне (Богоявление);

20 января — День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта;

21 января — Международный день объятий;

22 января — День Соборности и Свободы Украины;

23 января — День ручного письма;

24 января — Международный день образования, День внешней разведки Украины;

25 января — Татьянин день, День студента;

26 января — Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;

28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны;

29 января — День памяти героев Крут;

30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины;

31 января — Всемирный день ювелира.

Церковный календарь на январь 2023

В январе 2023 года по церковному календарю будем отмечать несколько больших религиозных праздников и событий: Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, Крещение Господне.

Подробный православный календарь на январь:

1 января — преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;

2 января — святого праведного Иоанна (Пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);

3 января — мученицы Юлиании, святителя Петра;

4 января — святой великомученицы римской Анастасии;

5 января — мучеников Критских;

6 января — Сочельник Рождества Христова;

7 января — Рождество Христово;

8 января — Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Плотника, святого Иакова, брата Господня;

9 января — первомученика Стефана;

10 января — день памяти 2000 мучеников, сожженных в Никомидии;

11 января — преподобного Маркелла;

12 января — мученицы Анисии Солунской;

13 января — Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);

14 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого;

15 января — чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобной);

16 января — пророка Малахии;

17 января — Собор 70-ти Апостолов: Иакова, Марка, Луки;

18 января — сочельник Крещения Господня;

19 января — Крещение Господне или Богоявление;

20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

21 января — преподобного Георгия Хозевита, преподобной Домники и Эмилиана исповедника;

22 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия Чудотворца;

23 января — святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);

24 января — преподобного Феодосия Великого;

25 января — день памяти мученицы Татьяны Римской, Татьянин день;

26 января – день памяти святых мучеников Ермила и Стратоника;

27 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;

28 января — преподобного Павла Фивейского;

29 января — поклонение честным веригам апостола Петра;

30 января — преподобного Антония Великого;

31 января — Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

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