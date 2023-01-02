Календарь праздников на январь 2023 — важнейшие события и даты

Календарь на январь 2023: какие важные праздники и даты
Январь будет месяцем наполненным зимними праздниками и важными датами. Чтобы предварительно подготовиться к праздничным дням и отделить рабочие будни, предлагаем посмотреть календарь на первый месяц нового 2023 года.
Новости.LIVE составил подробный календарь профессиональных, международных и церковных праздников на январь.
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Выходные дни в январе 2023
Напомним, что Верховная Рада Украины продлила военное положение до февраля 2023 года. Потому уже известно, что дополнительных выходных в январе не будет. Рабочих дней будет 22. Официальные выходные дни в январе 2023 года — субботы и воскресенья.
Соответственно всего будет 9 выходных:
- 1;
- 7 и 8;
- 14 и 15;
- 21 и 22;
- 28 и 29 января.
Календарь праздников на январь 2023
В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в январе:
- 1 января — Новый год;
- 2 января — День научной фантастики, Всемирный день интроверта;
- 3 января — День рождения соломинки для коктейлей;
- 4 января — Всемирный день азбуки Брайля;
- 5 января — Международный разгрузочный день;
- 6 января — Рождественский сочельник;
- 7 января — Рождество Христово;
- 8 января — Собор Пресвятой Богородицы;
- 11 января — Всемирный день "Спасибо";
- 12 января — День украинского политзаключенного, Всемирный день дочери;
- 13 января — Щедрый вечер;
- 14 января — Старый Новый год, святого Василия;
- 16 января — Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине, День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов;
- 17 января — Всемирный день снега;
- 18 января — "Голодная кутья" (преддверие Крещения);
- 19 января — Крещение Господне (Богоявление);
- 20 января — День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта;
- 21 января — Международный день объятий;
- 22 января — День Соборности и Свободы Украины;
- 23 января — День ручного письма;
- 24 января — Международный день образования, День внешней разведки Украины;
- 25 января — Татьянин день, День студента;
- 26 января — Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины;
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;
- 28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны;
- 29 января — День памяти героев Крут;
- 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины;
- 31 января — Всемирный день ювелира.
Церковный календарь на январь 2023
В январе 2023 года по церковному календарю будем отмечать несколько больших религиозных праздников и событий: Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, Крещение Господне.
Подробный православный календарь на январь:
- 1 января — преподобного Ильи Муромца, монаха Киево-Печерского;
- 2 января — святого праведного Иоанна (Пастыря, проповедника, Кронштадского чудотворца);
- 3 января — мученицы Юлиании, святителя Петра;
- 4 января — святой великомученицы римской Анастасии;
- 5 января — мучеников Критских;
- 6 января — Сочельник Рождества Христова;
- 7 января — Рождество Христово;
- 8 января — Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Плотника, святого Иакова, брата Господня;
- 9 января — первомученика Стефана;
- 10 января — день памяти 2000 мучеников, сожженных в Никомидии;
- 11 января — преподобного Маркелла;
- 12 января — мученицы Анисии Солунской;
- 13 января — Щедрый вечер, преподобной Мелании (Маланки);
- 14 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого;
- 15 января — чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобной);
- 16 января — пророка Малахии;
- 17 января — Собор 70-ти Апостолов: Иакова, Марка, Луки;
- 18 января — сочельник Крещения Господня;
- 19 января — Крещение Господне или Богоявление;
- 20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 21 января — преподобного Георгия Хозевита, преподобной Домники и Эмилиана исповедника;
- 22 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия Чудотворца;
- 23 января — святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого);
- 24 января — преподобного Феодосия Великого;
- 25 января — день памяти мученицы Татьяны Римской, Татьянин день;
- 26 января – день памяти святых мучеников Ермила и Стратоника;
- 27 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
- 28 января — преподобного Павла Фивейского;
- 29 января — поклонение честным веригам апостола Петра;
- 30 января — преподобного Антония Великого;
- 31 января — Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.
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