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Календар свят 2023: як і коли відпочиватиме Україна

31 грудня 2022 09:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Календар свят на 2023 рік — як відпочиватимуть та працюватимуть українці
Найбільше свят українці відзначатимуть в січні
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Нарешті 2022 рік добігає кінця й невдовзі у свої законні права вступить 2023. Хоч, рік, що минає, був надскладним, кожен українець вірить у перемогу та щасливе майбутнє. 

Новини.LIVE підготував календар святкових, вихідних та робочих днів на 2023 рік. 

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Зимові свята — чи будуть додаткові вихідні

Зимовий період для багатьох українців асоціюється з канікулами та додатковими тривалими вихідними. Проте цієї зими все буде інакше через воєнний стан в Україні. 

Зокрема, не буде офіційних вихідних у святкові дні та скасовано норми, які дають можливість продовжувати вихідні дні, якщо святкова дата випадає на вихідний. Дана норма КЗпП втратила свою силу. Однак це не заважає українцям відзначати важливі дати. 

Зимові свята — чи будуть додаткові вихідні

Календар державних свят на 2023 рік 

У 2023-му в Україні відзначатимуть 12 державних свят:

  • 1 січня — Новий рік;
  • 7 січня — Різдво Христове;
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
  • 16 квітня — Великдень;
  • 1 травня — День праці;
  • 9 травня — День Перемоги;
  • 4 червня — свято Трійці;
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 28 липня — День української державності;
  • 24 серпня — День Незалежності України;
  • 14 жовтня — День захисників і захисниць України;
  • 25 грудня — Різдво Христове.

Календар державних свят на 2023 рік

Коли вихідні у січні 

На січень припадає два важливих свята — Новий рік 1 січня та Різдво Христове 7 січня.

Перше свято припадає на неділю, а друге на суботу. Відтак вихідні мали б переноситися на понеділок 2 та 9 січня. Однак через запроваджений воєнний стан, додаткові вихідні були скасовані.

Коли вихідні у лютому

У лютому немає державних свят, тож українці матимуть лише 8 вихідних днів:

  • 4 та 5;
  • 11 та 12;
  • 18 та 19;
  • 25 та 16 лютого.

Коли вихідні у березні 

У березні в Україні відзначатимуть 8 березня Міжнародний жіночий день. Він припадає на середу, відтак напередодні, 7 березня, для працівників робочий день буде скороченим на 1 годину. Якщо в Україні буде скасований воєнний стан, то у цей день українці відпочиватимуть.

Коли вихідні у квітні 

У квітні українці відзначають одне з найважливіших релігійних свят — Великдень. Свято припадає на неділю. Відтак українці мають відпочивати три дні підряд, а саме: 15, 16 та 17 квітня.

Коли вихідні у травні 

У травні на українців очікує два державні свята. 1 травня відзначають День праці, а 9 травня — День Перемоги. Цього місяця офіційно вихідними днями має бути 10 днів.

Коли вихідні у червні

У разі відсутності в Україні воєнного стану, українців очікує один додатковий вихідний. Зокрема, цього місяця відзначають свято Трійці 4 червня, яке припадає на неділю. Тож вихідний день переноситься на понеділок 5 червня. Окрім того, 28 червня відзначається День Конституції України, який припадає на середу.

Коли вихідні у липні 

Цього місяця українців очікує лише один додатковий вихідний — 28 липня — День української державності. Відтак українці мають відпочивати три дні підряд, а саме: 28, 29 та 30 липня.

Календар 2023 зі святами та вихідними

Коли вихідні у серпні 

У серпні відзначається одне з найголовніших для українців державних свят — День Незалежності України 24 серпня. У 2023 році воно припадає на четвер.

Коли вихідні у вересні 

У вересні немає державних свят. Українці матимуть 9 вихідних:

  • 2 та 3;
  • 9 та 10;
  • 16 та 17;
  • 23 та 24;
  • 30 вересня.

Коли вихідні у жовтні 

14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Він припадає на суботу, відтак вихідним днем може бути понеділок 16 жовтня.

Коли вихідні у листопаді

У листопаді в Україні також не відзначають державних свят. Тож українці відпочиватимуть за звичним графіком. Вихідними днями будуть:

  • 4 та 5;
  • 11 та 12;
  • 18 та 19;
  • 25 та 26 листопада.

Коли вихідні у грудні 

У грудні українці матимуть один додатковий вихідний — 25 грудня, яке припадає на понеділок. У цей день в Україні відзначають Різдво Христове.

Нагадаємо, ми писали, які дні у 2023 році будуть ідеальними для одруження та вінчання. 

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