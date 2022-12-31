Календарь праздников на 2023 год — как будут отдыхать и работать украинцы

Больше праздников украинцы будут отмечать в январе

Наконец 2022 год подходит к концу и вскоре в свои законные права вступит 2023. Хотя уходящий год был сверхсложным, каждый украинец верит в победу и счастливое будущее.

Новости.LIVE подготовил календарь праздничных, выходных и рабочих дней на 2023 год.

Зимние праздники — будут ли дополнительные выходные

Зимний период для многих украинцев ассоциируется с каникулами и продолжительными дополнительными выходными. Однако этой зимой все будет иначе из-за военного положения в Украине.

В частности, не будет официальных выходных в праздничные дни и отменены нормы, позволяющие продолжать выходные дни, если праздничная дата выпадает на выходной. Данная норма КЗоТ утратила свою силу. Однако это не мешает украинцам отмечать важные даты.

Календарь государственных праздников на 2023 год

В 2023-м в Украине будут отмечать 12 государственных праздников:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

16 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День Победы;

4 июня — праздник Троицы;

28 июня — День Конституции Украины;

28 июля — День украинской государственности;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитников и защитниц Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

Когда выходные в январе

На январь приходится два важных праздника — Новый год 1 января и Рождество Христово 7 января.

Первый праздник выпадает на воскресенье, а второй на субботу. Следовательно, выходные должны переноситься на понедельник 2 и 9 января. Однако из-за введенного военного положения дополнительные выходные были отменены.

Когда выходные в феврале

В феврале нет государственных праздников, поэтому у украинцев будет только 8 выходных дней:

4 и 5;

11 и 12;

18 и 19;

25 и 16 февраля.

Когда выходные в марте

В марте в Украине отметят 8 марта Международный женский день. Он приходится на среду, поэтому накануне, 7 марта, для работников рабочий день будет сокращен на 1 час. Если в Украине будет отменено военное положение, то в этот день украинцы будут отдыхать.

Когда выходные в апреле

В апреле украинцы отмечают один из важнейших религиозных праздников – Пасху. Праздник выпадает на воскресенье. Следовательно, украинцы должны отдыхать три дня подряд, а именно:

15;

16;

17 апреля.

Когда выходные в мае

В мае украинцев ожидает два государственных праздника. 1 мая отмечают День труда, а 9 мая — День Победы. В этом месяце официально в выходные дни должно быть 10 дней.

Когда выходные в июне

В случае отсутствия в Украине военного положения украинцев ожидает один дополнительный выходной. В частности, в этом месяце отмечают праздник Троицы 4 июня, который выпадает на воскресенье. Итак, выходной день переносится на понедельник 5 июня. Кроме того, 28 июня отмечается День Конституции Украины, приходящийся на среду.

Когда выходные в июле

В этом месяце украинцев ожидает только один дополнительный выходной — 28 июля — День украинской государственности. Следовательно, украинцы должны отдыхать три дня подряд, а именно:

28;

29;

30 июля.

Когда выходные в августе

В августе отмечается один из самых главных для украинцев государственных праздников — День Независимости Украины 24 августа. В 2023 году оно приходится на четверг.

Когда выходные в сентябре

В сентябре нет государственных праздников. У Украинцев будет 9 выходных:

2 и 3;

9 и 10;

16 и 17;

23 и 24;

30 сентября.

Когда выходные в октябре

14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. Он приходится на субботу, следовательно, выходным днем может быть понедельник 16 октября.

Когда выходные в ноябре

В ноябре в Украине также не отмечают государственные праздники. Так что украинцы будут отдыхать по привычному графику. В выходные дни будут:

4 и 5;

11 и 12;

18 и 19;

25 и 26 ноября.

Когда выходные в декабре

В декабре у украинцев будет один дополнительный выходной — 25 декабря, который приходится на понедельник. В этот день в Украине отмечают Рождество Христово.

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