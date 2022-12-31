Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Календарь праздников 2023: как и когда будет отдыхать Украина arrow

Календарь праздников 2023: как и когда будет отдыхать Украина

31 декабря 2022 09:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на 2023 год — как будут отдыхать и работать украинцы
Больше праздников украинцы будут отмечать в январе
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Наконец 2022 год подходит к концу и вскоре в свои законные права вступит 2023. Хотя уходящий год был сверхсложным, каждый украинец верит в победу и счастливое будущее.

Новости.LIVE подготовил календарь праздничных, выходных и рабочих дней на 2023 год.

Читайте также:

Зимние праздники — будут ли дополнительные выходные

Зимний период для многих украинцев ассоциируется с каникулами и продолжительными дополнительными выходными. Однако этой зимой все будет иначе из-за военного положения в Украине.

В частности, не будет официальных выходных в праздничные дни и отменены нормы, позволяющие продолжать выходные дни, если праздничная дата выпадает на выходной. Данная норма КЗоТ утратила свою силу. Однако это не мешает украинцам отмечать важные даты.

Зимние праздники — будут ли дополнительные выходные

Календарь государственных праздников на 2023 год

В 2023-м в Украине будут отмечать 12 государственных праздников:

  • 1 января — Новый год;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 16 апреля — Пасха;
  • 1 мая — День труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 4 июня — праздник Троицы;
  • 28 июня — День Конституции Украины;
  • 28 июля — День украинской государственности;
  • 24 августа — День Независимости Украины;
  • 14 октября — День защитников и защитниц Украины;
  • 25 декабря — Рождество Христово.

Календарь государственных праздников на 2023 год

Когда выходные в январе

На январь приходится два важных праздника — Новый год 1 января и Рождество Христово 7 января.

Первый праздник выпадает на воскресенье, а второй на субботу. Следовательно, выходные должны переноситься на понедельник 2 и 9 января. Однако из-за введенного военного положения дополнительные выходные были отменены.

Когда выходные в феврале

В феврале нет государственных праздников, поэтому у украинцев будет только 8 выходных дней:

  • 4 и 5;
  • 11 и 12;
  • 18 и 19;
  • 25 и 16 февраля.

Когда выходные в марте

В марте в Украине отметят 8 марта Международный женский день. Он приходится на среду, поэтому накануне, 7 марта, для работников рабочий день будет сокращен на 1 час. Если в Украине будет отменено военное положение, то в этот день украинцы будут отдыхать.

Когда выходные в апреле

В апреле украинцы отмечают один из важнейших религиозных праздников – Пасху. Праздник выпадает на воскресенье. Следовательно, украинцы должны отдыхать три дня подряд, а именно:

  • 15;
  • 16;
  • 17 апреля.

Когда выходные в мае

В мае украинцев ожидает два государственных праздника. 1 мая отмечают День труда, а 9 мая — День Победы. В этом месяце официально в выходные дни должно быть 10 дней.

Когда выходные в июне

В случае отсутствия в Украине военного положения украинцев ожидает один дополнительный выходной. В частности, в этом месяце отмечают праздник Троицы 4 июня, который выпадает на воскресенье. Итак, выходной день переносится на понедельник 5 июня. Кроме того, 28 июня отмечается День Конституции Украины, приходящийся на среду.

Когда выходные в июле

В этом месяце украинцев ожидает только один дополнительный выходной — 28 июля — День украинской государственности. Следовательно, украинцы должны отдыхать три дня подряд, а именно:

  • 28; 
  • 29;
  • 30 июля.

Календарь 2023 с праздниками и выходными

Когда выходные в августе

В августе отмечается один из самых главных для украинцев государственных праздников — День Независимости Украины 24 августа. В 2023 году оно приходится на четверг.

Когда выходные в сентябре

В сентябре нет государственных праздников. У Украинцев будет 9 выходных:

  • 2 и 3;
  • 9 и 10;
  • 16 и 17;
  • 23 и 24;
  • 30 сентября.

Когда выходные в октябре

14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. Он приходится на субботу, следовательно, выходным днем может быть понедельник 16 октября.

Когда выходные в ноябре

В ноябре в Украине также не отмечают государственные праздники. Так что украинцы будут отдыхать по привычному графику. В выходные дни будут:

  • 4 и 5;
  • 11 и 12;
  • 18 и 19;
  • 25 и 26 ноября.

Когда выходные в декабре

В декабре у украинцев будет один дополнительный выходной — 25 декабря, который приходится на понедельник. В этот день в Украине отмечают Рождество Христово.

Напомним, мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для женитьбы и венчания.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

00:12 Тищенко прокомментировал скандал с поездкой в Таиланд и рассказал о дальнейших планах

Новина з фото

23:58 "Сдулись": Генштаб показал "резиновые изделия", которые россия использует на фронте

23:40 США отправили в Киев аудиторов для контроля за предоставленным оружием

23:23 Страница Василия Ломаченко больше недоступна для пользователей Instagram из Украины

23:14 Залужный отреагировал на переход полка "Азов" в состав Сухопутных войск ВСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:13 Магазины АТБ присоединились к "єДопомога": как бесплатно получить продукты

22:50 Пять бюджетных вариантов перекуса, которые не навредят фигуре и помогут похудеть

Новина з відео

22:46 Зеленский рассказал, сколько стран уже присоединилось к "танковой коалиции"

22:35 Килиан Мбаппе поставил ультиматум руководству "ПСЖ": чего требует молодая звезда

22:24 МВФ рассматривает возможность предоставления Украине пакета помощи до $16 млрд, — Bloomberg

Новина з відео

22:46 Зеленский рассказал, сколько стран уже присоединилось к "танковой коалиции"

Новина з відео

21:15 Комедия с Дженнифер Лопес, боевик о пилоте с Батлером и "Земля Бога": кинопремьеры недели

Новина з відео

15:45 Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала новую песню "Повернись живим" и клип на нее с героями Украины

Новина з відео

12:53 На Запорожье оккупанты завезли белорусских военных, — мэр Мелитополя

Новина з відео

12:12 Моряки-пограничники показали, как проводят боевые учения

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:56 В Мариуполе перестали платить пенсии и соцвыплаты тем, кто не получил паспорт

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 января: Овнам — мозговой штурм, Водолеям — вдохновение

Новина з відео

22:57 Зеленский о предоставлении Украине танков: ключевое теперь — скорость и объем

Новина з відео

22:36 Чувствуете неуемный голод? Врачи назвали девять симптомов диабета, которые часто игнорируют

Новина з відео

21:08 Фильм "Меню": как приготовить "тот самый" чизбургер, который ела Аня Тейлор-Джой

20:41 Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Эксклюзив

18:45 Борцы с режимом или "консервы" ФСБ: почему россияне просят политического убежища в Европе

Эксклюзив

15:44 Россия ударила по Украине десятками крылатых ракет: подробности очередной массированной атаки

Эксклюзив

15:20 "Многие тайны и тайные интриги партнеров": астролог предупредила об опасности для Украины

Эксклюзив

08:00 Полуостров путинской гибели: как Украина начнет освобождать Крым

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Почему Германия так долго медлила с отправкой "Леопардов", и как Западу прийти к согласию по вопросу поставок оружия

Эксклюзив

19:11 "Абрамс" для Украины: все детали о поставках американских танков Киеву

Новина з відео

18:16 Спасатели показали, как разбирают разрушенные многоэтажки на Северной Салтовке

Эксклюзив

18:15 Как немецкие "Леопарды" помогут ВСУ в освобождении оккупированных территорий: объяснение эксперта

Эксклюзив

16:30 Страсти по "Леопарду": чем прославился немецкий танк, и как он поможет ВСУ

Актуальное по теме

None 27 Январь 00:25

Тищенко прокомментировал скандал с поездкой в Таиланд и рассказал о дальнейших планах

None 26 Январь 21:43

"Сдулись": Генштаб показал "резиновые изделия", которые россия использует на фронте

None 26 Январь 23:09

США отправили в Киев аудиторов для контроля за предоставленным оружием

None 26 Январь 23:11

Страница Василия Ломаченко больше недоступна для пользователей Instagram из Украины

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB