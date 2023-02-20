Камбоджійські скарби нарешті повернулися до Пномпеню — що відомо

77 ювелірних виробів були знайдені у Лондоні

Влада Камбоджі заявила, що знайшла у Британії 77 ювелірних виробів. Серед них — корони, намисто та амулети, які були викрадені з храмів Кхмерської імперії.

Про це пише BBC.

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Так, у заяві міністерства культури Камбоджі йдеться, що ці твори були повернуті до Лондона сім’єю покійного британського колекціонера Дугласа Латчфорда, якого підозрювали у контрабанді.

Відомо, що колекція прикрас прибула до Камбоджі минулої п'ятниці — 17 лютого. У ній корони, намисто, браслети, сережки та амулети. Деякі з яких навіть з'являлися у книзі "Кхмерське золото: Дари богів".

У мінкульті країни заявили, що багато з вилучених об'єктів ніколи не були показані публічно.

Зазначимо, що перші п’ять кам’яних і бронзових статуй, включно зі скульптурою бога Шиви, виготовленою піскоструминним апаратом, родина померлого колекціонера доставила до Камбоджі у вересні 2021 року.

Протягом багатьох років Латчфорд стверджував, що врятував багато скульптур і предметів від знищення рухом Червоні кхмери, але пізніше розслідування показало, що він був причетний до розкрадання десятків або навіть сотень робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мексиці знайшли давні поховальні кургани.