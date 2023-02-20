Камбоджийские сокровища наконец-то вернулись в Пномпень — что известно

77 ювелирных изделий были найдены в Лондоне.

Власти Камбоджи заявили, что нашли в Британии 77 ювелирных изделий. Среди них — короны, бусы и амулеты, похищенные из храмов Кхмерской империи.

Об этом пишет BBC.

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Так, в заявлении министерства культуры Камбоджи говорится, что эти произведения были возвращены в Лондон семьей покойного британского коллекционера Дугласа Латчфорда, подозреваемого в контрабанде.

Известно, что коллекция украшений прибыла в Камбоджу в прошлую пятницу — 17 февраля. В ней короны, бусы, браслеты, серьги и амулеты. Некоторые из них даже появлялись в книге "Кхмерское золото: Дары богов".

В минкульте страны заявили, что многие из изъятых объектов никогда не были показаны публично.

Отметим, что первые пять каменных и бронзовых статуй, включая скульптуру бога Шивы, изготовленную пескоструйным аппаратом, семья умершего коллекционера доставила в Камбоджу в сентябре 2021 года.

В течение многих лет Латчфорд утверждал, что спас многие скульптуры и предметы от уничтожения движением Красные кхмеры, но позже расследование показало, что он был причастен к хищению десятков или даже сотен работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Мексике нашли давние погребальные курганы.