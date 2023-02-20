Камбоджийские сокровища наконец-то вернулись в Пномпень: что известно
Власти Камбоджи заявили, что нашли в Британии 77 ювелирных изделий. Среди них — короны, бусы и амулеты, похищенные из храмов Кхмерской империи.
Об этом пишет BBC.
-
Чего ожидать от рф 23-24 февраля: объяснение ВСУ
-
Визит Джо Байдена в Киев в фотографиях
-
Украинская теннисистка обыграла россиянку на престижном турнире: как закончился матч
-
Потребление электроэнергии в Украине увеличилось: в Укрэнерго объяснили, есть ли сейчас дефицит мощности
-
ПриватБанк блокирует некоторые счета без уведомления: в банке дали объяснение
-
Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины
-
14 млн грн убытков из-за незадекларированной техники: должностным лицам таможни объявлено подозрения
-
Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным
-
Штормовое предупреждение: одесситов призывают без необходимости не выходить из дома
-
"Война с рф — глобальный конфликт, затрагивающий ядерную и продовольственную безопасность мира", — Подоляк
Подробности
Так, в заявлении министерства культуры Камбоджи говорится, что эти произведения были возвращены в Лондон семьей покойного британского коллекционера Дугласа Латчфорда, подозреваемого в контрабанде.
Известно, что коллекция украшений прибыла в Камбоджу в прошлую пятницу — 17 февраля. В ней короны, бусы, браслеты, серьги и амулеты. Некоторые из них даже появлялись в книге "Кхмерское золото: Дары богов".
В минкульте страны заявили, что многие из изъятых объектов никогда не были показаны публично.
Отметим, что первые пять каменных и бронзовых статуй, включая скульптуру бога Шивы, изготовленную пескоструйным аппаратом, семья умершего коллекционера доставила в Камбоджу в сентябре 2021 года.
В течение многих лет Латчфорд утверждал, что спас многие скульптуры и предметы от уничтожения движением Красные кхмеры, но позже расследование показало, что он был причастен к хищению десятков или даже сотен работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Мексике нашли давние погребальные курганы.