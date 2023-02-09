Канада випустила монету у формі української писанки — як вона виглядає

Купити таку монету можна було за 139 канадських доларів

Королівський канадський монетний двір випустив срібняк з трипільськими мотивами. Примітно, що його зобразили у формі української писанки.

Про це йдеться на сайті монетного двору.

Монета з українськими мотивами

Як відомо, ця монета стала вже не першою "писанкою" у колекції канадського монетного двору й цього разу міститиме мотиви мистецтва трипільців. Так, на реверсі монети нанесені кольорові візерунки, а на аверсі — профіль королеви Єлизавети ІІ.

Окрім того, монета викарбувана із 31,82 г чистого срібла та має номінал у 20 канадських доларів. Її загальний наклад склав 7,5 тис. штук і був розпроданий за кілька днів.

Як відомо, усі прибутки, отримані від продажу монети, будуть передані ініціативі Український гуманітарний заклик, що допомагає українцям, які постраждали від війни.

Нагадаємо, дві українські монети, відкарбовані Банкнотно-монетним двором НБУ увійшли до десятки найкращих у світі. Таке рішення ухвалили на конкурсі "Монета року" від видання World Coin News.

Також нещодавно ми писали, що прокуратура викрила "чорного археолога", який здійснював торгівлю культурними цінностями. Продавав свої знахідки чоловік на аукціоні.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили 787 монет, наконечники від стріл, фрагменти старовинних прикрас на 450 предметів, які можуть мати історичну та культурну цінність.

Окрім того, одеські митники затримали іноземця, який намагався вивезти набої, ножі та рідкісні монети.