Канада выпустила монету в форме украинской писанки — как она выглядит

Купить такую монету можно было за 139 канадских долларов

Королевский канадский монетный двор выпустил серебряник по трипольским мотивам. Примечательно, что его изобразили в форме украинской писанки.

Об этом говорится на сайте монетного двора.

Монета с украинскими мотивами

Как известно, эта монета стала уже не первой "писанкой" в коллекции канадского монетного двора и на этот раз будет содержать мотивы трипольцев. Так, на реверсе монеты нанесены цветные узоры, а на аверсе профиль королевы Елизаветы II.

Кроме того, монета отчеканена из 31,82 г чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов. Ее общий тираж составил 7,5 тыс. штук и был распродан за несколько дней.

Как известно, все доходы, полученные от продажи монеты, будут переданы инициативе Украинского гуманитарного призыва, который помогает украинцам, пострадавшим от войны.

Напомним, две украинские монеты, отчеканенные Банкнотно-монетным двором НБУ, вошли в десятку лучших в мире. Такое решение было принято на конкурсе "Монета года" от издания World Coin News.

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Отмечается, что во время обысков стражи порядка изъяли 787 монет, наконечники от стрел, фрагменты старинных украшений на 450 предметов, которые могут иметь историческую и культурную ценность.

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