"Канадський експерт" Фікрет Шабанов — черговий шарлатан: розслідування

Фікрет Шабанов. Фото: Міжнародний Центр геополітичного прогнозування "Схід-Захід"

У 2022 році в українських медіа зʼявився експерт, який "буквально підірвав мережу", — громадянин Азербайджану Фікрет Шабанов. Він себе називає президентом канадського аналітичного центру Consultations on international policy and economy, проте з'ясувалося, що це не так.

Про це у своєму розслідуванні повідомляє "Бабель".

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Самопроголошений "експерт" був гостем в українських медіа

З середини минулого року Шабанов давав десятки інтервʼю українським медіа, в тому числі — ведучій телеканалу 1+1 Наталії Мосійчук він давав інтерв'ю двічі, стільки ж Шабанов був гостем Дмитра Гордона. До того ж він виступав на "Фабриці новин" і каналі "Сейчас". Майже скрізь інтерв'ю з ним набирають близько 2 мільйонів переглядів. За даними українського YouTube, з ним незабаром змагатимуться директор "Повернись живим" Тарас Чмут і телеведучий-волонтер Сергій Притула.

За даними видання, експертність Шабанова викликає багато запитань, як і його біографія. Він поширює теорії змови, розповідає про "зовнішнє управління" Україною, світовий вплив Ватикану, підступи англосаксів і кельтів. Апофеоз досяг піку, коли у своєму Telegram-каналі він опублікував "справжню" мапу Землі з вигаданими країнами — Лемурія, Азгард, Атлантида і Нова Швабія.

Пост Шабанова з картою. Джерело: Telegram

Так само вигаданим може бути і канадський аналітичний центр, який нібито очолює Шабанов — його слідів немає в жодних реєстрах, а співробітники й результати роботи засекречені. А згідно з коментарями, які отримало видання від азербайджанського політолога Ільгара Велізаде та старшого наукового співробітника Інституту держави й права Академії наук Узбекистану Равшана Назарова, факти про існування цього центру не зазначені ніде.

Шарлатан рівня Гордона

Коментує самопроголошений експерт багато питань: геополітику, економіку, світову історію, перебіг бойових дій, релігійні питання. Найпопулярніші інтервʼю мають сенсаційні заголовки: "Україну пустять під ніж", "Карту України перепишуть", "США зайдуть у Сибір".

YouTube-канал Шабанова. Джерело: скриншот

З різних заяв Шабанова можна зібрати його "картину світу". Він вважає, що над усіма країнами здійснюють зовнішнє управління таємні світові еліти. Це роблять три організації: Римський клуб, Тристороння комісія та Бранденбурзький клуб. В соцмережах відразу поширилися чутки, що він дорівнює Дмитру Гордону, якому досі не можуть пробачити махінацій з "пірамідками Ю-Шинсе".

"Ватикан повністю контролює вашу країну. Ваші публічні особи кажуть, що вони приїхали з Ватикану. Ці люди представляють владу, еліту і мають доступ до державних секретних таємниць, які модерують вашу війну… Україна має зовнішнє управління — я його називаю ватиканським", — заявляв Шабанов в інтервʼю Мосійчук.

Шабанов зник у 2023 році

Видання вийшло на Шабанова наприкінці вересня цього року. У розмові з журналістами він заявив, що їхні питання дорівнюються до допитів слідчого. Згодом він обізвав журналістів "СБУшниками", "чекістами", "політичними авантюристами різних мастей" і порадив "підвищити кваліфікацію".

Скриншот допису Шабанова. Джерело: Telegram

Відразу після цього Фікрет Шабанов почав зникати із соцмереж — він видалив акаунт в Instagram і обмежив доступ до своєї сторінки у Facebook.

Нагадаємо, що раніше Наталія Мосійчук прокоментувала чутки про націоналізацію активів медіагрупи 1+1 внаслідок арешту Ігоря Коломойського. А Дмитро Гордон заявив, що США планують власноруч побороти українську корупцію, якщо цього не може зробити уряд Володимира Зеленського.